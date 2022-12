“Tu casa es fea”: hija de Kim Kardashian critica su millonaria mansión

Una de las celebridades más comentadas en el mundo del espectáculo es Kim Kardashian. Es considerada una de las multimillonarias con más fortuna, valorada en 1.800 millones de dólares.

Además de los realities, la segunda de las Kardashian se ha destacado por su faceta como empresaria. Tiene negocios de cosmética y moda. En sus redes sociales y en su canal de YouTube, la socialité ha mostrado la lujosa vida que lleva junto a sus hijos y demás familiares.

La lujosa mansión de Kim Kardashian está valorada en 60 millones de dólares, es decir 286.758.600.704 de pesos colombianos, aproximadamente. Foto: Agencia Bang Showbiz

¿Cómo es la millonaria casa de Kim Kardashian?

La lujosa residencia de Kim Kardashian está ubicada en la urbanización Hiddel Hills, en Los Ángeles. Su diseño es tipo minimalista, y está valorada en 60 millones de dólares. Aunque tiene más propiedades, esa es catalogada como el hogar familiar porque fue adquirida cuando estaba casada con Kanye West.

La mansión cuenta con una extensión de 15.667 pies cuadrados, los cuales están distribuidos en ocho habitaciones, 10 baños, cocina, diferentes salas y muchos otros espacios, en los que los cuatro hijos de Kim pueden disfrutar plenamente, como una enorme piscina, zonas verdes, estudio de música, cancha de tenis e incluso, cuenta con un viñedo propio.

Hija de Kim Kardashian critica la mansión

Recientemente, se hicieron virales unas declaraciones que brindó hace un tiempo la socialité, donde revelaba que North, su hija mayor, expresa su desagrado con la residencia cuando tienen alguna discusión. “Cada vez que entro en algún tipo de desacuerdo o discusión con mi hija North, ella piensa que esto me hace daño. Me dice: ‘¡Tu casa es tan fea, está toda blanca! ¿Quién vive así’? Ella simplemente piensa que me afecta, y es un poco cruel, porque a mí me gusta mi casa”, dijo entre risas la socialité, en el programa Ellen Digital’s Mom Confessions, una nueva web serie de Ellen DeGeneres en Youtube.

Hace unos días, la celebridad subió unas imágenes presumiendo algunos espacios de su casa. Sin embargo, recibió fuertes críticas en sus redes sociales por el estilo que le tiene. “Deprimente y poco inspirador, eso es seguro”, “Como si a alguien le importara tu dormitorio parecido a un obituario”, “tu casa parece tu alma vacía”, “insípida y pretenciosa. Todo tan superficial y vacío”, “deprimentemente sencillo, frío e incoloro”, “la sala de estar realmente parece sacada de una película de terror”, “tu casa me da depresión”, son algunos de los mensajes que le dejaron los usuarios en la publicación que ya cuenta con casi 2 millones de likes y donde ella escribió: “cosas en casa que me hacen feliz”.