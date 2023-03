Tuti Vargas confirmó su ruptura con Pablo Salazar. Ya no tiene anillo

Días después de que la influencer Tuti Vargas fuera una de las invitadas especiales de Día a Día, para hablar sobre su experiencia con la explantación de prótesis mamarias, y protagonizar una diferencia de opiniones con la presentadora Carolina Cruz; sus millones de seguidores volvieron a cuestionarla sobre detalles de su vida privada.

Su compromiso con Pablo Salazar se conoció en enero del año pasado y emocionó a muchos de sus fanáticos, quienes aplaudían y envidiaban su romántica relación. La creadora de contenido contó, en su momento, la noticia a través de una series de imágenes de un viaje que realizó con su pareja, unos meses después, las publicaciones con el hombre donde mostraba el anillo, desaparecieron y ella anunció alejarse por un tiempo de redes sociales.

Tuti Vargas Foto: Instagram

¿Tuti Vargas canceló su compromiso?

Ahora, más de un año después, la exesposa de Sebastián Yepes rompió el silencio sobre su ida al altar, y confirmó que ya no tendrá boda con Pablo Salazar. En una dinámica de preguntas y respuestas, varios de sus 994 mil seguidores de Instagram le preguntaron por su vida sentimental. “¿Tuti qué pasó con tu boda? Una vez vi un anillo hermoso azul y no supe qué pasó”, fue una de las preguntas que ella decidió contestar.

“Pues ajá, que ya no está, se fue, se desapareció”, respondió entre risas, mostrando su mano sin la joya de compromiso. Aprovechando su comodidad para responder preguntas personales, otros seguidores también sintieron curiosidad por sus procesos para soltar a alguien querido. “Déjelo ir, déjelo, deje que las cosas se derrumben y se acaben. Rendirse frente a esa situación y saber por qué lo estoy haciendo, si no me da tranquilidad, ni paz, no me da confiabilidad, por qué voy a retener algo. Cuando uno retiene algo, más daño se hace internamente, hay que soltar (…) Deja ir con todo el amor, perdonando, queriendo y sanando. Entiendo el para qué llegó esa persona a tu vida. El día que uno entiende eso, automáticamente se va”, expresó.