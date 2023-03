Tuti Vargas y Norma Nivia contestaron a lo que dijo Carolina Cruz en ‘Día a Día’

El pasado 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer. El programa matutino de Caracol Televisión invitó a algunas famosas para hablar del retiro de las prótesis, entre ellas, Alejandra Giraldo, presentadora de Noticias Caracol, y la generadora de contenido Tuti Vargas, quienes, hace poco, decidieron extraer sus prótesis mamarias, especialmente porque estaban presentando algunos quebrantos de salud.

Te puede interesar: Carolina Soto, Daniela Álvarez y otros famosos: así sintieron el temblor hoy

Durante la emisión, Carolina Cruz, una de las presentadoras de Día a Día, dio su punto de vista al respecto. Sin embargo, sus palabras no fueron bien recibidas por muchos televidentes e internautas en redes sociales, quienes afirmaron que la forma en la que dijo las cosas no fue la indicada, sobre todo porque habría dado a entender que las mujeres que se retiraban las prótesis quedaban como hombres.

Más noticias de Carolina Cruz Carolina Cruz habló sobre explantación de prótesis en ‘Día a Día’ y la criticaron La presentadora de ‘Día a Día’ dio su opinión sobre las famosas que se están quitando las prótesis, pero sorprendió con sus palabras. Alejandra Giraldo de ‘Noticias Caracol’ respondió. Leer aquí: Carolina Cruz habló sobre explantación de prótesis en ‘Día a Día’ y la criticaron ¿Iván Lalinde y Carolina Cruz son novios? Esto dijo el presentador de ‘Día a Día’ Iván Lalinde hizo una confesión en su cuenta de Instagram y despejó dudas sobre su relación con Carolina Cruz, su compañera de set de ‘Día a Día’. Leer aquí: ¿Iván Lalinde y Carolina Cruz son novios? Esto dijo el presentador de ‘Día a Día’

Carolina Cruz se defendió de las críticas

Luego de la polémica, la ex de Lincoln Palomeque decidió aparecer en sus redes sociales para aclarar lo que había pasado. “Ayer yo doy mi punto de vista en el programa con mucho respeto sobre el doctor, no hablé específicamente de una persona, eso jamás lo haría. Aquí se tomaron todo muy personal, como si yo estuviera atacando a las invitadas o al doctor. Este video es solamente para agradecer a las personas que se tomaron el trabajo de ver la entrevista completa, que entendieron lo que yo estaba diciendo, cómo lo estaba diciendo y que no se dejaron llevar por los chismes, ni por el amarillismo de un video editado. Eso es lo único que voy a decir al respecto, porque no tengo que decir absolutamente nada más”, dijo.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Algunas famosas, que se han explantado sus prótesis aparecieron en sus redes sociales para, al igual que Carolina, dar sus puntos de vista después de la polémica.

Mabel Cartagena

La presentadora y empresaria Mabel Cartagena publicó unas historias de Instagram luego que varios de sus seguidores le escribieran que, supuestamente, Carolina se estaba refiriendo a ella. “Honestamente, estoy muy segura que Caro no habló de mí, sé que yo quedé completamente plana, yo sabía que iba a quedar así porque así viene de fábrica, no me siento como un hombre”.

Tuti Vargas

La generadora de contenido, quien estuvo presente en Día a Día, también se refirió al tema y manifestó su respeto por la opinión de la vallecaucana, aunque no está de acuerdo con que la explantación sea una moda. “A mí no me gusta interrumpir, yo prefiero que las personas hablen, opinen, piensen, no me gusta responder de una manera reactiva frente a ciertos comentarios que pueda que en ese momento me molesten o lo que produzcan en mí… Creo que Caro solamente le hizo alusión a la fisionomía de los hombres porque ellos no tienen glándulas mamarias, por lo tanto, no tiene protuberancia y no tienen volumen en esa parte. Con respecto al Síndrome de Asia me parece que si es una moda me parece maravilloso siempre y cuando venga por el tema de salud. Entre más información haya de un tema, seguramente se vaya a viralizar y va a tener más exposición… Para mí no fue una moda”.

Norma Nivia

La actriz Norma Nivia expresó su molestia por el comentario de Carolina. “Por opiniones públicas como las de ayer… es que mujeres como yo, siendo unas niñas, nos pusimos las pinches siliconas buscando una feminidad, que no tiene nada que ver con eso”. La feminidad no está en un par de te***, aunque desafortunadamente mujeres con tanta influencia por lo visto, lo siguen creyendo así”.