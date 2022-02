“Vamos a salir de esta” J Balvin celebra el cumpleaños de su mamá desde la clínica

Durante las últimas semanas, J Balvin ha compartido con sus seguidores los avances sobre el actual estado de salud de su mamá, que se encuentra internada en la Unidad de Cuidados Intensivos a causa del Covid - 19.

Aunque el cantante no ha dado muchos detalles, asegura que doña Alba Mery se encuentra estable y luchando por su vida, acompañada de sus familiares y amigos más cercanos.

Cumpleaños de la mamá de J Balvin

Este año, doña Alba Mery celebra su cumpleaños de una manera muy diferente, pues desde la clínica, el único deseo que piden sus familiares, es su pronta recuperación. Desde sus redes sociales, J Balvin le envió un sentido mensaje en su día especial.

“Querida, madre, no sé cómo denominar el día de hoy… no sé si es bueno, no sé si no es tan bueno, ¡Pero acá estamos juntos! Quiero celebrar tu cumpleaños y, aunque no estamos en las condiciones idóneas, quiero agradecerle a la vida por ser mi cómplice y mi mejor amiga.

“Gracias por acompañarme desde cero y, por esto, me refiero al principio de mi creación, TÚ fuiste quien me dio la vida, tú me prestaste tus órganos, energías, vitaminas, alimento y me prestaste tu vientre por unos meses para formarme sin esperar nunca nada a cambio… porque los hijos pueden llegar a ser una lotería también algunas veces. ¡wow! tus células me formaron, ¡qué tan complejo es esto por Dios!

Además, hace unos días la mujer le hizo una petición muy especial a su hijo. “Tengo que decir que me impactó cuando regresaste de ese momento donde no estabas consciente durante varios días en la clínica y lo único que me pediste fue ayudar a las personas que estaban a tu alrededor y que no tenían como pagar un medicamento difícil de conseguir para atacar el Covid… eso evidencia tu grandeza y que a pesar de los momentos oscuros, siempre estás en servicio al prójimo”, concluyó el cantante.

Eso se sabe sobre la salud de Alba Mery

Sobre el estado de salud de la mamá del cantante, se conoce que hace unos días había podido salir del hospital, no obstante tuvo una recaída que la obligó a regresar al centro clínico de Medellín.

“Mi madre está en la clínica porque el oxígeno se le bajó por covid-19. Pido oraciones por ella, porque podamos salir de esto”, fueron las palabras del artista, hace unos días.

