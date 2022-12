Video: Alejandro Riaño se cansó de las críticas y respondió a sus ‘haters’

No es la primera vez que Alejandro Riaño desmiente el fin de su personaje de Juanpis González, con el que empezó hace cinco años y a quien siguen cada vez más personas de todo el mundo. El controversial personaje siempre ha sido blanco de críticas por sus fuertes posturas y lo que representa desde el humor y la ironía.

Te puede interesar. Video: hijo de Cristina Hurtado es fan de Índigo, la canción de Camilo y Evaluna

Lo rumores que apuntaban a que Riaño se despediría de su personaje comenzaron después de unas declaraciones del bogotano, “Ya estamos terminando la gira en Colombia con las ciudades que nos queda. En el 2023 la tenemos en Estados Unidos, Europa, Centro América y ojalá se pueda dar en Australia. A penas, termine esta última, acabo con el personaje”, sin embargo, ante las reacciones de los internautas y varios medios de comunicación, decidió aclarar su postura.

Por medio de un conversatorio, el comediante anunció que, desde hace un tiempo, está trabajando en un nuevo personaje. Foto: Instagram - Instagram

Video: Alejandro Riaño aclaró que no acabará con ‘Juanpis González’. Esto dijo

“Juanpis no se acaba todavía”, escribió el bogotano de 36 años, en una transmisión en vivo de casi una hora que realizó en Instagram. El humorista, recordado por sus inicios en Comediantes de la noche, aseguró que sus palabras fueron “tergiversadas”, y que lo que pretendía para el fin de este año era “darle un buen final” a lo que logró con el personaje en cuestión durante este 2022.

Vea también: Carmen Villalobos cumple acuerdo de divorcio con Sebastián Caicedo

“Es una mala interpretación, no es el fin, acá lo triste es que la gente no ha entendido el mensaje que queremos dar y es una crítica a la falta de humanidad, resentimiento, envidia y todo lo que vemos en nuestro país a diario. Lo que va a pasar es que vamos a entrar en nuevos proyectos con Juanpis González y volvimos a ser totalmente gratis, una promesa que le hicimos a nuestro público, por otro lado, me parece irresponsable lanzar ese tipo de notas”, dijo.

Alejandro Riaño se cansó de las críticas ¿habló de su relación con Mari Manotas?

En la misma interacción con sus 1.2 millones de seguidores, el comediante se desahogó y mostró su disgusto con aquellos que lo critican constantemente, sin pensar en el daño que pueden causar. “Leer los comentarios fue muy triste porque este proyecto tiene a más de 70 personas a cargo y son varios los que se benefician de este proyecto, a quienes pensaron que esto se acababa y estaban felices lo siento, cambien de canal y disfruten la vida, no sean Juanpis”.

Noticias sobre Alejandro Riaño: Video: Paola Jara se molestó con Juanpis González por decirle guiso a Jessi Uribe La cantante de música popular Paola Jara no dudó en defender a su esposo Jessi Uribe de las bromas del personaje de Alejandro Riaño. Me interesa Video: Paola Jara se molestó con Juanpis González por decirle guiso a Jessi Uribe ¿Qué tienen en común el nuevo novio de Mari Manotas y Alejandro Riaño? Después de anunciar su separación hace siete meses, Mari Manotas y Alejandro Riaño presumen sus nuevos amores ¿Quién acompaña a la caleña? Leer aquí ¿Qué tienen en común el nuevo novio de Mari Manotas y Alejandro Riaño?

Finalmente, Riaño habló del momento en que decidió finalizar las cosas con Mari Manotas, su exesposa y madre de sus hijos. “Todos son unos verracos detrás de ese aparato, todos son unos genios para criticar, pero revisen sus vidas a ver qué tan bien hechas están, revisen qué están haciendo cuando llegan a la casa, revisen qué tan bien están con la mujer que tienen al lado, revisen qué tan bien están con su familia, revisen qué tal están en su trabajo, revisen cómo están en el mundo con ustedes mismos, revísense. Cuando yo también me revisé en mi relación, tomamos la decisión porque no estábamos bien, nos revisamos”, confesó.