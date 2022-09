Video: Andrés Parra contó cómo fue su experiencia con la vasectomía

Recordado por protagonizar la famosa serie Escobar, el patrón del mal, Andrés Parra tiene reconocimiento internacional en otras producciones como El comandante, El presidente y El robo del siglo. Con 44 años y dos hijos, Sebastián y Samuel, el caleño decidió hacerse la vasectomía.

Así lo reveló en sus redes sociales, y lo hizo con el humor que lo caracteriza. Dos días después, hizo una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, donde cuenta con 655 mil seguidores. En cinco minutos, el actor reveló cómo fue su intervención quirúrgica y cómo lleva la recuperación.

Así va la recuperación de Andrés Parra después de hacerse la vasectomía

El actor se dirigió a los hombres que desean hacerse el procedimiento para “ser muy felices”. “Estamos en el día número dos. Me ha ido hasta ahora muy bien. Dolor no ha habido, no es doloroso, hay una sensación de incomodidad cuando camino, como cuando a uno en el colegio le daban un patadón ahí”, dijo en el comienzo del video, para luego describir el procedimiento quirúrgico al que se sometió.

“Lo acuestan a uno ahí, le tenía miedo a la anestesia, lo soñé el día anterior pero breve, me aplicaron una crema con Isodine, no sé si eso ayuda a la anestesia. Me pincharon las…y me acostaron y una enfermera me hablaba para distraerme. En quince minutos salí de eso”, contó el actor, famoso por personajes como Anestesia, en El cartel de los Sapos, Sergio Jadue, en El presidente y Pablo Escobar en Escobar, el patrón del mal. Lo único que no salió tan bien, según contó, fue que no ingirió alimento antes de la cirugía y sufrió un ligero malestar.

Al final de su video le dejó un mensaje a quienes estén pensando en la posibilidad de practicarse el mismo procedimiento. “Hombres, si están casados háganlo ustedes, para las mujeres es más complicado, porque su intervención requiere de otras cosas”. Además de hielo y acetaminofén, el actor, que ha seguido tranquilamente con su vida, recomienda quedarse quieto y sentado para evitar molestias.