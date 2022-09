Juan Luis Guerra y Chris Martin apoyan a Shakira en su separación de Piqué

Desde ayer, Shakira volvió a ser noticia al hablar públicamente y por primera vez, sobre su separación, hace tres meses, de Gerard Piqué , el padre de sus dos hijos Sasha y Milan. En una entrevista para la revista Elle, la colombiana reveló la manera en que atraviesa el “momento más oscuro de su vida” y el importante papel que han tenido sus hijos, familiares y amigos en todo el proceso. La estrella recordó cómo fue dejar toda su vida, hace doce años, para iniciar una familia en España con el futbolista.

Te puede interesar: Video: así reaccionó Piqué luego de la entrevista que dio Shakira

Durante su rutilante trayectoria, la intérprete de Te felicito se ha cruzado profesional y personalmente con importantes figuras de la industria del entretenimiento. Shakira se refirió a algunas de ellas durante la misma entrevista, revelando que han sido su gran apoyo durante estos tiempos difíciles.

Shakira y los hombres famosos que la han acompañado en su separación con Piqué

“He estado encontrando gratamente un lado increíble y humano de personas, ya sabes, personas que consideré que estaban en mi vida, tal vez por el trabajo que hacemos juntos. Pero no, estas personas realmente tienen una empatía y un corazón que explica por qué han sido amados por tantos”, contó para el mismo medio, con el único que, hasta el momento, ha charlado.

Vea también: Video: así reaccionó Clara Chía al preguntarle por separación de Shakira y Piqué

En el proceso, la barranquillera de 45 años se dio cuenta que varias de esas relaciones profesionales han trascendido hasta el punto de convertirse en amistad. Los nombres de varios cantantes sobresalieron en sus palabras de agradecimiento. “Por ejemplo, Will.i.am regularmente se comunica conmigo, y un día incluso me envió una hermosa oración, orando por mis hijos, para que yo encuentre la paz. Chris Martin siempre está pendiente y me dice que está ahí para mí, cualquier cosa que necesite. Juan Luis Guerra, Alejandro Sanz. Queridos amigos que se han convertido en personas que creo que no solo se preocupan por mí como artista, sino como persona, como ser humano. Su apoyo me ha hecho sentir que podría estar sola, pero no me siento sola. A veces una persona puede ser suficiente”, confesó.