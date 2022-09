Video: A Juan Diego Alvira le abrieron la maleta en Transmilenio en Día sin carro

El periodista Juan Diego Alvira fue hoy, en el Día sin carro, uno de los tantos ciudadanos que salió a las calles de la capital en busca del transporte público. El ibaguereño documentó en video toda su travesía, que, al parecer, no terminó muy bien.

En sus redes sociales, donde tiene un millón de seguidores, Alvira acostumbra a publicar fotografías y videos de su cotidianidad, así como distintos momentos de su vida familiar, junto a su esposa, Ana María Escobar y su hija María del Mar, de cinco años. Precisamente allí decidió compartir su experiencia haciendo uso de uno de los articulados.

A Juan Diego Alvira le abrieron la maleta en Transmilenio

A las 6 a.m. el periodista inició su recorrido. “Voy a sacar mi tarjeta de Transmilenio, las calles están bastante solas sin carros particulares ni motos, yo ya llevo caminando como cinco o seis cuadras”, dijo al inicio de su video, que ya acumula casi seis mil ‘Me gusta’.

Aunque no grabó detalles de su ingreso al sistema de transporte, sí documentó cuando salió del mismo, según él, ´camuflado´ con gorra y tapabocas. “No sé si es paranoia o desconfianza un poco, pero voy a revisar la maleta”, contó, para luego mostrar que uno de los bolsillos de su maletín fue abierto por personas desconocidas. Alvira, que no se dio cuenta del hecho, no especificó si había perdido algún elemento.