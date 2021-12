VIDEO: así es la lujosa casa de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno, en Bogotá

El año pasado en pandemia, Luisa Fernanda W y Pipe Bueno comenzaron a vivir juntos, inicialmente, en el apartamento de soltera que tenía la influencer. Meses después, se mudaron a una enorme casa en Medellín, pero hasta en agosto de este año mostraron, por medio de un video, cómo era el interior de la misma.

En una oportunidad, la también empresaria les contó a sus 16,5 millones de seguidores que debía radicarse, junto con Pipe, en Bogotá por unos proyectos laborales, aunque no ahondó en cuáles. Lo que se sabe hasta el momento, es que el cantante de música popular se encuentra rodando una telenovela que protagonizará junto a Diana Hoyos para el Canal RCN.

Por medio de un video, Luisa Fernanda W contó que hace unos días encontraron una vivienda que los tiene muy felices. De hecho, mostró algunas partes del interior de su nuevo hogar, dejando en evidencia que es bastante amplia. “Ya por fin me estoy mudando, organizando mis espacios y demás, eso me pone muy feliz porque hace mucho rato de verdad que no me sentía como en casa y siento que ya llegué a mi hogar. Aparte amo las zonas verdes y acá hay una zona verde divina, estoy muy emocionada, poco a poco les voy mostrando como va quedando todo esto”, aseguró.

En las imágenes se alcanza a observar que la casa cuenta con un enorme patio con zonas verdes. También, la influencer mostró parte un gran cuarto. “Amo este cuarto porque es tan iluminado... no sé por dónde empezar… obviamente tengo gente que me ayuda en todo este proceso de la mudanza, contraté una empresa, pero de todas maneras yo soy la mujer de la casa, la que tiene que estar pendiente de que todo quede en su lugar”, afirmó. Aunque no ha mostrado más detalles, sus seguidores están a la expectativa por conocer cada rincón de la residencia, así como lo hizo con la de Medellín.

