VIDEO: así fue la aparatosa caída que sufrió Marbelle en un concierto

El nombre de la reconocida cantante Marbelle ha sido muy sonado este año, en especial, por su participación en MasterChef Celebrity, el concurso de cocina que está próximo a terminar, y donde logró entrar al grupo de los semifinalistas.

Tras su salida del reality culinario, la cantante, que tiene una extensa experiencia en los escenarios, volvió a encontrarse con su público. Hace poco estrenó su tema Días nublados, y ha estado por varios lugares del país en gira, con sus shows en vivo. Recientemente se viralizó un video de una presentación de la artista en Medellín, donde se observa que mientras cantaba su éxito Adicta al dolor, dio un paso en falso y terminó en el piso.

“Les quiero contar que me pasó algo chistoso y especial porque nunca me había sucedido, pero hoy por primera vez en mi vida me caí en el escenario, nunca había pasado un oso, prometo que si me etiquetan en una historia con la caída se las voy a mostrar porque nunca me había pasado, pero afortunadamente no me pegué duro o no me doblé el pie que era lo que tenía miedo que sucediera, afortunadamente todo el mundo fue muy cariñoso”, dijo Marbelle en su perfil de Instagram.

Así fue la caída de Marbelle en el escenario | Pulzo

En el evento, también se encontraba la presentadora y modelo Sara Uribe, quien a través de sus redes sociales compartió algunas imágenes de la presentación, en la que, a pesar del incidente, Marbelle recibió muchos aplausos. Hasta el momento se desconoce qué fue lo que provocó exactamente la caída de la artista, quien tenía zapatos altos. Afortunadamente, no pasó a mayores y pudo continuar con su concierto.

