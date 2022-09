Video: así fue la llegada de Coldplay a Colombia para su concierto en Bogotá

Hoy y mañana, los fanáticos de Coldplay podrán disfrutar y cantar en vivo en el Estadio Nemesio El Campín, en Bogotá, los mejores éxitos de la banda británica, una de las más importantes a nivel mundial.

Su gira Music Of The Spheres ha sido toda una sensación. Y no es para menos, en Colombia es la tercera vez que la banda se presentará, por esa razón, sus fanáticos están a la expectativa, pues prometen éxito total en sus presentaciones. La primera vez que vinieron fue en el 2010 y luego, en el 2016.

Coldplay, la banda británica de rock, ya está en Colombia para cumplir con sus dos conciertos en el Estadio Nemesio El Campín, en Bogotá. Foto: Rede sociales

Fanáticos recibieron a Coldplay en Bogotá

Con gritos y aplausos, los seguidores de la banda esperaron a sus integrantes tras su arribo a la capital del país. De acuerdo con lo que reportaron en redes sociales los fans, Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman y Will Champion, llegaron al hotel Casa Medina, sobre las 7:00 p.m. de ayer.

En las imágenes de los videos que se hicieron virales en redes sociales, se observa a algunas personas gritando eufóricamente, con banderas de Colombia en sus manos y, además, entonando en coro, algunos de los temas más populares de la banda de rock alternativo.

Cierres viales por concierto de Coldplay

Ya está todo listo, para recibir en el Estadio El Campín a la banda. Sus fanáticos no ven la hora de verlos en vivo y en directo y disfrutar de un gran show.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que, durante estos días, la ciudad contará con algunos cierres en sus vías, para garantizar un mejor desarrollo en los conciertos. Según la página web de la Secretaría de Movilidad de Bogotá, los bloqueos se están dando en las siguientes calles:

Cierre total de las dos calzadas de la calle 53B B bis entre la carrera 28 y la Av. NQS.

Cierre sendero peatonal norte de la calle 53B bis entre la carrera 28 y la Av. NQS.

Desde las 08:00 a.m. del 15 de septiembre hasta las 01:00 p.m. del 18 de septiembre de 2022, en los siguientes tramos viales:

Cierre sendero peatonal sur de la Calle 53B bis entre la carrera 28 y la Av. NQS.

Desde las 07:00 p.m. horas del 15 de septiembre hasta las 02:00 a.m. horas del 18 de septiembre de 2022, en los siguientes tramos viales:

Cierre total de la calle 57A entre la Av. NQS y acceso Parqueadero Norte y cierre controlado desde dicho acceso y la diagonal 61C, incluidos los senderos peatonales de los dos costados.

Cierre total de las dos calzadas de la transversal 28 entre la carrera 28 y la Av. Calle 57 incluido el sendero del costado occidental, el organizador deberá implementar carril de acceso y salida controlada para los residentes del costado oriental. El sendero peatonal del costado oriental no se podrá ver afectado.

Cierre total carrera 28 entre Calle 53B bis y calle 53B, se deberá implementar carril de acceso controlado a los residentes de la transversal 28 (costado oriental) entre calle 53B bis y Av. Calle 57.

