Coldplay Colombia 2022: horarios del concierto y la última vez que vino al país

En medio de su gira Music of The Spheres World Tour 2022, llega nuevamente a Colombia, Coldplay, una de las bandas británicas más importantes del mundo. Sus fanáticos podrán disfrutar de sus canciones dos días seguidos: el 16 y 17 de septiembre.

La agrupación inició su gira el pasado 18 de marzo en Costa Rica, y ha pasado por diferentes países alrededor del mundo. Aunque tienen 73 shows confirmados, se espera que para el próximo año, Asia y África estén incluidos. “Tocar en vivo y encontrar conexión con la gente es, en última instancia, la razón por la que existimos como banda. Hemos estado planeando esta gira durante años y estamos muy emocionados de tocar canciones de todo nuestro tiempo juntos”, comentó la banda a través de sus redes sociales.

Contrario a giras anteriores, los artistas que pasarán por cinco países de Latinoamérica, entre ellos, Colombia, Perú, Chile, Brasil y Argentina, no tocarán solamente una noche, sino que cada uno tendrá dos o más conciertos. Por ejemplo, en Buenos Aires serán 10, en Chile, cuatro, en Sao Paulo, seis, En Río de Janeiro están confirmadas tres fechas y en Lima y Bogotá, serán dos.

¿Cuáles son los horarios para el concierto de Coldplay en Bogotá?

De acuerdo con la página oficial de Eticket, la apertura de las puertas será a las 5:00 p.m. El primer artista arribará al escenario entre las 6:45 p.m. y las 7:15 p.m. El segundo comenzará a las 7:30 p.m. y finalizará a las 8:30. Coldplay estará en tarima a las 9:00 p.m. Sin embargo, esos horarios están sujetos a modificaciones sin que se genere ningún tipo de afectación en la oferta de valor del show.

¿Cuál fue la última vez que Coldplay vino a Colombia?

La última vez que Coldplay visitó el país fue en el 2016, cuando reunió a más de 40 mil espectadores en el Estadio El Campín, en Bogotá, en medio de su gira A head full of Dreams tour.

¿Quiénes son los integrantes de Coldplay?

La banda de rock británica está conformada por: Chris Martin, su líder y vocalista, John Buckland, Phil Harvey, Will Champion, y Guy Berriman.

¿Cuáles son las canciones más conocidas de Coldplay?

Coldplay ha alcanzado un gran éxito, gracias a temas como Yellow, Viva la vida, Fix You, In My Place, Politik, Trouble, Speed of Sound, Lovers in Japan, entre otras.