VIDEO: así reaccionó Piqué al escuchar en el estadio ‘Te felicito’ de Shakira

Ya han pasado casi 4 meses desde que se hizo oficial la separación de Shakira y Piqué, tema que se convirtió en uno de los más comentados por la prensa nacional e internacional. Tal parece que la cantante y el futbolista no han podido llegar a ningún acuerdo sobre la custodia de sus hijos, por lo que dicen, la relación estaría muy “tensa” entre ellos, hasta el punto de estarse haciendo “la guerra”, según dijo el periodista Jordi Martín, quien ha seguido de cerca cada detalle de la relación y posterior ruptura de la pareja.

Mientras Shakira hace todo lo posible por quedarse con sus dos hijos Milan y Sasha, el jugador español sigue disfrutando de las mieles del amor con su novia Clara Chía, con quien ya ha sido captado varias veces en público.

En el calentamiento del partido de Mallorca Vs. Barcelona, el animador del estadio Son Moix quiso “molestar” a Piqué con la exitosa canción de Shakira que dicen, es dedicada a él. ¿No le gustó? Foto: Getty Images - David Ramos

¿Cuál fue la reacción de Piqué al escuchar canción de Shakira?

Hace unos meses, la barranquillera lanzó una canción que se convirtió en todo un éxito a nivel mundial. Se trata de Te felicito, una colaboración con Rauw Alejandro que ya tiene más de 360 millones de reproducciones en YouTube. Según los usuarios de internet, el tema estaría dedicado a Piqué pues en la letra dice: “por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron, pero no hice caso, me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebasó el vaso. Te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda, con tu papel continúa, te queda bien ese show”.

Aunque parece que el deportista ya olvidó a la colombiana, dentro de su entorno le siguen recordando lo que vivió con ella. Por ejemplo, el pasado domingo, el futbolista se encontraba en el calentamiento del previo al partido de Mallorca Vs. Barcelona, cuando, de repente, en el estadio sonó esa canción que se ha convertido en todo un himno para algunas exparejas.

En redes sociales fueron compartidos varios videos donde se observa a Gerard agachando su cabeza, mientras la canción sigue sonando. Recordemos que, cuando la artista lanzó el tema, comenzaron a sonar las primeras pistas de la crisis matrimonial que estaban enfrentando.

Por ahora, se desconoce si el DJ puso a sonar la canción a propósito para incomodar al futbolista, o si, por el contrario, lo hizo simplemente para amenizar el ambiente; lo cierto es que, al fondo de los clips, se escuchan las risas y múltiples comentarios de varios espectadores del partido, afirmando que al futbolista se le notó la incomodidad en ese momento.

“Qué risa. Al que no le gusta el caldo le dan dos tazas… quién lo manda... eso le pasa por burlarse de mi Shaki”, “ja ja ja me alegro”, “toda su vida a partir de ahora va a ser así”, “así será siempre”, comentaron algunos seguidores de la colombiana.

Suena “Te felicito” de Shakira en el Son Moix y Piqué está al toque jajajajajaja pic.twitter.com/j5GvvDiZf7 — Alicia🦒 (@aliciavinaixa_) October 1, 2022

¿Cuántos años de diferencia hay entre Shakira y Piqué?

La colombiana y el español tenían una diferencia de edad de 10 años. Ambos coincidieron en nacer el 2 de febrero, pero él en el año 1987, y ella, en 1977. Actualmente, la artista tiene 45 años y el jugador del Barcelona, 35.

