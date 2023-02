Carolina Cruz reveló por qué ha estado ausente de ‘Día a ‘Día de Caracol TV

Uno de los programas más queridos por los colombianos es Día a Día, el matutino de Caracol Televisión que es presentado por Carolina Cruz, Carolina Soto, Catalina Gómez, Iván Lalinde y Juan Diego Vanegas.

Cuando alguno de ellos no está, inmediatamente los televidentes y seguidores en redes sociales comienzan a preguntarse dónde están o qué pasó con ellos. Generalmente, los presentadores utilizan sus redes sociales para aclarar las dudas.

¿Por qué Carolina Cruz ha estado ausente en ‘Día a Día’?

La presentadora ha sido tendencia durante los últimos días por un video que publicó La Red donde se le vio dándose un beso con un misterioso hombre del cual, hasta ahora, no se conoce su identidad.

Ahora, volvió a dar de qué hablar debido a su ausencia esta semana en Día a Día. Por medio de su cuenta de Instagram donde tiene 7,4 millones de seguidores, la ex de Lincoln Palomeque reveló por qué no ha estado presente en el matutino.

Aunque no dijo en qué lugar se encuentra exactamente, al parecer, se trataría de una playa de México. En las imágenes que ha publicado se le observa disfrutando de la brisa, la playa y el mar, donde estaría disfrutando de unas pequeñas vacaciones. “Tiempo para MI…el más importante de todos G • R • A • C • I • A • S”, escribió en una publicación.

Luego, posteó otra imagen donde aparece de espalda mirando hacia el horizonte, frente al mar. “Estar aquí, hoy, 23 del 02 del 2023 no es coincidencia. Hoy, hace un año, exactamente nació ante el mundo @salvadordesuenos #RegaloDeDIOS y aquí estoy, mereciendo, regalándome, aplaudiéndome por lograr lo que nunca imaginé, por llegar a un punto de mi vida y alma que me tiene plena. Gracias DIOS, Virgencita, hijos, familia, amigos de @salvadordesuenos porque sin ustedes esto no sería posible”, fueron las palabras que escribió.

Por ahora, no se sabe si se trata de un viaje de pareja, de trabajo, de amigos, o simplemente un viaje para desconectarse de todo y dedicarse tiempo para reflexionar.

“Te extrañamos en el programa”, “haces falta en Día a Día”, “el programa no es lo mismo sin ti”, “vuelve pronto”, “¿dónde estás?”, “¿Por qué no has estado en el programa?”, son algunos de los mensajes que dan dejado los cibernautas que esperan verla pronto de nuevo.