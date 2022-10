Carolina Soto, presentadora de ‘Día a Día’, cuenta por qué no habla de su papá

Una de las presentadoras más queridas y activas en redes sociales es Carolina Soto, a quien vemos de lunes a viernes en Día a Día. En su cuenta de Instagram tiene 3,5 millones de seguidores con los que, diariamente, interactúa revelando algunos detalles de su vida y la de su familia.

Te puede interesar: ¿Por qué Laura Acuña se alejó de Carolina Cruz y Carolina Soto? Esta es la razón

En su perfil se destacan fotos y videos de sus días en el programa matutino del canal Caracol, así como también, de sus amigos más cercanos, su esposo, sus hijos, su mamá, sus tías y su mascota.

¿Por qué Carolina Soto no habla de su familia paterna?

La caleña suele realizar la dinámica de ‘preguntas y respuestas’ para responder a los interrogantes de sus fanáticos. Recientemente, un usuario estuvo cuestionándola sobre el por qué nunca aparecía, ni mucho menos hablaba, de su progenitor ni de ningún otro integrante de su familia, sino que, por el contrario, sí ha mencionado a su padrastro.

“La verdad, yo no hablo casi de mi papá, porque mi papá se murió cuando yo tenía 7 años. Entonces, en realidad, no compartí mucho tiempo con él y por eso no hablo casi de él”, aclaró la presentadora. De igual manera, se refirió al esposo de su mamá, a quien señaló como su papá. “Mi papá, para mí, es mi padrastro, el esposo de mi mamá. Que es el que ha estado conmigo la mayor parte de mi vida. Es por eso”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Sobre sus abuelos paternos, dijo: “mis abuelos, por parte de papá, tampoco hacen parte de este mundo. A mi abuelito nunca lo conocí, y mi abuela murió 3 años después que mi papá. Entonces, es por eso”, aseguró.

¿Qué le pasó a la hermana de Carolina Soto?

El 18 de julio del 2015, Sofía, hermana de Carolina Soto, fue succionada por el ducto de una piscina de niños, luego de que se enredara una parte de su cabello en la rejilla, mientras disfrutaban de unas vacaciones en Turquía.

Te sugerimos leer: Carolina Cruz respondió a críticas por su reacción a desmayo de mujer en Día a Día

La niña, de 10 años, duró en coma ocho días, pero fue diagnosticada con muerte cerebral y, posteriormente, falleció. “Mi mamá, su esposo, Sofía y mi hermano Martín, viajaron a Turquía, escogieron un hotel que tuviera un parque acuático atractivo para los niños, y ya el último día de estadía, Sofía estaba nadando en la piscina. Ella tenía su pelo largo y se enredó en una de las rejillas de la piscina, atrapándola y succionándola al punto de no poder respirar. Fue una historia que simplemente por haber pasado por ahí, no quisiera volver a repetirla porque fue algo muy duro que vivimos como familia”, dijo hace un tiempo en Caracol Radio.