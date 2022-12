Video: Carolina Soto de ‘Día a Día’ reveló sus rituales para Navidad

El 7 de diciembre, se dio inicio oficialmente a la Navidad con la celebración del Día de Velitas. Varios famosos colombianos ya han publicado en sus redes sociales cómo han decorado sus casas, cuáles son sus deseos para esta época y, por supuesto, cuáles son los planes que tienen para este fin de año, la fecha ideal para compartir en familia.

Carolina Soto, presentadora de Día a Día, es muy activa en sus redes sociales, donde suele hablar abiertamente con sus seguidores, a quienes les cuenta varios detalles de su vida.

¿Qué agüeros tiene Carolina Soto en Navidad?

En los últimos días, la caleña activó la dinámica de ‘preguntas y respuestas’, y allí resolvió varios cuestionamientos de sus fanáticos. Entre los temas que le pusieron sobre la mesa, le preguntaron sobre sus planes para Navidad y los rituales que tiene en esta época.

Sobre los ´agüeros´, la presentadora afirmó no tener muchos. “No, yo si mucho me como las 12 uvas como por comérmelas y ya, pero de resto yo no hago nada más, y dar gracias a Dios y encomendarle a Dios el próximo año, es lo único”.

Puedes leer: Las mejores noticias del mundo del entretenimiento aquí

También, le preguntaron cuáles son sus planes para el 24 de diciembre. “Primera vez que nos vamos a pasar estas fechas de Navidad en otra parte y que no voy a estar con mi familia, con mi mamá ni nada, porque siempre pasamos con ellos aquí y nos vamos para Cali, esta vez nos vamos a ir nosotros”, dijo refiriéndose a su esposo Germán González y a sus dos hijos Valentino y Violeta.

Otras noticias de Carolina Soto ¿Por qué Carolina Soto no se pudo poner de pie durante una emisión de ‘Día a Día? Video: Carolina Soto de ‘Día a Día’ mostró las lujosas habitaciones de sus hijos

¿Cuál es el destino de viaje de Carolina Soto?

Aunque la presentadora no reveló el lugar donde pasará las fiestas, sus seguidores recordaron que, hace un tiempo, había contado que sus hijos tenían mucha ilusión de conocer la nieve, así que, tal vez, vayan a cumplirles el deseo.

Desde noviembre, la vallecaucana mostró, en sus redes sociales, la decoración de Navidad que tiene en su casa. En una de sus salas tiene un enorme arbolito que ya tiene en su base algunos regalos para sus seres más queridos.

Carolina ha contado que diciembre es su mes favorito del año, y que le encanta que sus hijos vivan la magia de la Navidad. De hecho, los niños disfrutan ayudar a su mamá a armar toda la decoración.