Video | Conoce el doble exacto de Will Smith de descendencia latina

Will Smith es, sin duda, uno de los actores más reconocidos de la industria audiovisual internacional, pues durante su extensa y exitosa carrera artística, el estadounidense ha participado en centenares de series y películas, las cuales han tenido muy buenas críticas.

Su papel en la serie The Fresh Prince of Bel-Air le brindo reconocimiento a nivel mundial, pues recordemos que la serie fue emitida durante varias temporadas. Cabe mencionar que el también productor ha sido ganador de un Premio Óscar y ha tenido dos nominaciones más, así mismo, ha estado nominado en cuatro oportunidades en los Premios Globo de Oro y tiene en su haber cuatro Premios Grammy.

Por otro lado, hace unas semanas, a través de las redes sociales, Yhasual Ávila, un expolicía oriundo de Venezuela, quien se encuentra radicado en Perú debido a la crisis social, política y económica que vive su país de origen, se ha convertido viral en redes sociales gracias a su parecido físico con el actor de Hollywood.

Gracias a la cantidad de comentarios positivos que ha recibido, el expolicía decidió crear su propia cuenta de TikTok, plataforma en la que reúne cerca de cincuenta mil seguidores, para compartir algunos de los momentos más icónicos que ha tenido el actor e intérprete de El príncipe del rap.

“Wow… no lo puedo creer, te pareces demasiado a Will”, “¡Dios Santo! Por un momento pensé que era Will Smith, son idénticos”, “Oye que bien, aprovecha esta oportunidad para grabar más videos de Will y los papeles que ha interpretado… jajaja Te seguiré de por vida”, “Me encanta que tengamos nuestro propio Will Smith”, han sido algunos de los halagos que ha recibido el venezolano en sus redes sociales.

¿A qué se dedica el Will Smith latino?

Así mismo, gracias a toda la ola de comentarios que ha recibido, Yhasual aprovecha su popularidad y ahora sale a las calles de la capital peruana para tomarse fotos con los seguidores del artista y turistas.