“Contenido basura”: Sara Uribe y la pulla que le envío a varios influencers

En 2012, el Canal RCN transmitió la cuarta temporada de Protagonistas de Nuestra tele, quizás, la más polémica y viral, pues sus participantes se tomaron muy en serio el reto de llegar a la final. Noche a noche, los colombianos fueron testigos de las alianzas y estrategias que se hicieron durante la competencia.

A pesar de las múltiples polémicas de esa temporada, una de ellas, la expulsión de Elianis Garrido por agredir físicamente a Óscar Naranjo, los televidentes fueron testigos del triunfo de Johan Álvarez y Sara Uribe.

Cabe mencionar que solo algunos de los exparticipantes del reality lograron seguir en la industria audiovisual. Es el caso de la modelo Sara Uribe, quien luego de ganar, complementó su preparación, debutó en la radio y se convirtió en presentadora de un canal nacional.

Hace unos días, la modelo paisa le contó a sus seguidores que se encuentra en Santa Marta, apoyando a Green Souls, fundación que reunió a un gran grupo de generadores de contenido para hacer diversas actividades en pro de la restauración del medioambiente.

“Estoy con un grupo de compañeros muy bonitos, increíbles, gente que genera contenido de verdad, de valor. Contenido que no es tanta basura en estas redes sociales (…) A mí no me gustaban estos paseos, pero gracias a las diferentes actividades que hemos hecho con ‘Green Souls’ mi percepción ha cambiado. Me siento muy feliz de haber venido y de las cosas que hecho hasta el momento acá”, señaló la presentadora en sus redes sociales.

Es evidente el contundente mensaje que le envío Sara a varios de sus colegas, quienes, según ella, aún no logran entender el poder que tienen las redes sociales de cambiar la perspectiva de varias personas. ¿Tendrá la razón?

Sara Uribe los difíciles momentos que atraviesa con su hijo y madre

La exprotagonista de novela reveló, hace unos días, que su hijo tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y que su madre presentó algunos percances de salud.