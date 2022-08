“Soy una persona vacía”: Yeferson Cossio reveló que sufre de depresión

Uno de los generadores de contenido más famosos del país es Yeferson Cossio, quien se ha destacado, entre otras cosas, por ayudar a los más necesitados.

En varias oportunidades, el influencer paisa se ha visto envuelto en algunas polémicas. Una de ellas fue hace unos meses, cuando aseguró que renunciaría a la nacionalidad colombiana porque no estaba de acuerdo con la gran suma, que por concepto de impuestos, ha tenido que pagar en el país.

Yeferson Cossio confirmó que se va del país

El generador de contenido tenía todo listo en noviembre del año pasado para mudarse de Colombia a Barcelona. Sin embargo, más adelante aseguró que ya no lo haría y que permanecería en el país por un año más.

Aunque todo parecía estar bien, hace unas horas, Cossio sorprendió al anunciar nuevamente que sí se irá del país en septiembre de este año.

Yeferson Cossio admitió que sufre de depresión

De acuerdo con lo que dijo el paisa, en un video que publicó en su cuenta de Instagram, donde tiene casi 10 millones de seguidores, su próximo destino será Japón. La razón principal de su decisión, se dio porque quiere despejar su mente y sanar la soledad que está sintiendo en este momento, misma que lo llevó a la depresión.”Yo me voy a ir porque, aunque no parezca, estoy en un proceso y estoy tratando de sanar cosas, porque estoy completamente descarriado. No estoy bien, mantengo de fiesta en fiesta; abusando de sustancias que no debería ni voltear a ver… La estoy ca***** horrible”, aseguró.

Con mucha sinceridad, Cossio le expresó sus sentimientos a sus seguidores, y confesó que está en un momento en el que no sabe qué hacer con su vida y sus proyectos. “Me voy solo. Yo no sé qué quiero con mi vida, no sé qué quiero hacer, no sé qué estoy persiguiendo. Admito que soy una persona vacía. No quiero nada, no quiero estar con nadie, no tengo idea de mi carrera, estoy quedando mal con fechas de pautas. En este momento admito que soy una persona vacía. A mí solo me importan mis perros ahora mismo”.

A muchos internautas tomó por sorpresa esas declaraciones de Cossio, pues, la mayoría de las veces, suele mostrarse muy feliz en sus redes sociales. “Una cosa es lo que ustedes ven aquí por redes, otra es lo que realmente es. Estoy deprimido”.

¿Qué pasará con el contenido de Yeferson Cossio?

El influencer aseguró que no sabe si estará en Japón de manera definitiva o solo por un tiempo. Lo cierto es que, no se ausentará totalmente de sus redes sociales, pues está trabajando por dejar contenido hecho. “Estoy dejando varios videos y contenidos montados por estos días, ya que me voy a vivir un tiempo a Japón desde el próximo primero de septiembre. Entonces, estoy dejando varios videos grabados para no estresarme mucho por allá”.