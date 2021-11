VIDEO: el excéntrico regalo que Fredy Guarín le dio a su novia Pauleth Pastrana

Después de que el futbolista colombiano Fredy Guarín terminara su relación con la presentadora y modelo Sara Uribe, se dio una nueva oportunidad en el amor con la médico veterinaria Pauleth Pastrana. La pareja no suele publicar fotos ni videos donde aparezcan juntos, de hecho, no se sabe a ciencia cierta cuántos meses de relación llevan, pues han sido muy reservados con su vida privada.

Con motivo del cumpleaños de Pauleth, Guarín quiso sorprenderla con un espectacular regalo. Se trata de un cuadro con brillantes y algunos detalles de oro. En la obra de arte, se observa a la mujer besando a un caballo, uno de sus animales favoritos. Además, el futbolista también acompañó la sorpresa con una carta y un ramo de rosas rosadas y rojas. El video fue compartido por ella en su cuenta de Instagram donde escribió: “Que Dicha poder disfrutar de este regalo tan espectacular y lleno de mucho amor ¡Gracias!”.

En el clip, donde Pauleth aparece leyendo una dedicatoria, que ya cuenta con más de 5 mil likes, los seguidores le dejaron muchos mensajes halagando el regalo. “Hermoso, no sé, pero me encanta esta mujer para Fredy”, “demasiado lindo como manejan su relación”, “ese hombre se lució con ese regalo divino”, “Pauleth, qué detalle más hermoso, te lo dieron con mucho amor”, “Hermosos, Dios les dirija y conserve su hermoso amor”, “se fajó Fredy Guarín”, comentaron los internautas. Aún no se sabe cómo ni cuándo conoció a Fredy, pero desde que se supo que estaban saliendo, muchos seguidores llegaron a compararla con Sara Uribe, pues según ellos, en algunas facciones son muy parecidas.

