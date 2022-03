VIDEO: el extravagante y lujoso regalo que Anuel le dio a ‘Yailin, la más viral’

La relación de ‘Yailin, la más viral’ y Anuel AA, ex de Karol G, sigue dando mucho de qué hablar. Cada una de sus publicaciones en sus redes sociales termina convirtiéndose en tendencia.

Este lunes, la influencer sorprendió a sus seguidores al realizar una publicación en su cuenta de Instagram, mostrando el nuevo regalo que su novio Anuel le dio en las últimas horas. No se trata de cualquier presente, sino de nada más y nada menos que un lujoso automóvil Bentley de color blanco.

En el post se observa a ‘Yailin, la más viral’ posando con un diminuto bikini rojo, unas botas del mismo color mostrando su esbelta figura y al fondo, su lujoso auto. La publicación ya tiene más de 600 mil likes y cientos de comentarios que le dejaron los internautas. “Me encanta”, “disfrútalo mucho”, “te lo mereces”, “sácale provecho mientras dure”, “una cosa espectacular”.

Anuel AA en controversia con la madre de su hijo

El extravagante auto que Anuel le regaló a su novia ‘Yailin, la más viral’, contrasta con la polémica que surgió en los últimos días con Astrid Cuevas, madre de su primogénito, quien ya tiene 7 años de edad. Según las hermanas de la ex del puertorriqueño, el artista supuestamente había echado de la casa al niño junto a su madre. “No te digo que eres un lechón, siempre le tiras a tu hijo por c#% vas a seguir siendo el mismo vagabundo de siempre. Hace meses prometiendo a Pablo (hijo de Anuel) y a Astrid porque eres tan lechón que a que no dices que tampoco la sueltas que así sea en el baño del estudio la llamas”, escribió Nicole Cuevas, tía del niño, en una publicación. A esas declaraciones, se sumaron las de la madre de su hijo. “El que actúa con maldad hay que desearle suerte tarde o temprano la necesitará”. Por el momento, el boricua no se ha pronunciado al respecto. En sus redes sociales se ha dejado ver más enamorado que nunca de Yailin.

