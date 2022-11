Video: fría reacción de Clara Chía con Piqué después de su despedida del Barcelona

La semana pasada, el jugador Gerard Piqué anunció su sorpresivo retiro del fútbol profesional, 5 meses después de haber confirmado su separación de Shakira.

Piqué y Shakira estuvieron juntos por más de una década. Foto: Getty Images - David Ramos

Hace unas semanas, se confirmó que el F.C. Barcelona y Spotify, habían llegado a un acuerdo de patrocinio, en el que el equipo masculino y femenino llevarían en sus camisetas el nombre de Shakira, por ser la primera artista latinoamericana en tener cuatro temas musicales de cuatro décadas diferentes, que han superado los 200 millones de reproducciones en dicha plataforma de streaming. Según algunos internautas, una de las razones por las cuales Piqué habría renunciado al equipo español, sería por no llevar el nombre de su ex en su pecho.

Así se despidió Gerard Piqué del Barcelona

El deportista se ha dejado ver muy enamorado de su nueva novia, la joven Clara Chía, de 23 años, con quien, se dice, le habría sido infiel a la barranquillera.

El pasado sábado el defensor jugó su último partido en el Camp Nou, con el Barcelona. El marcador quedó 2-0, en contra del Almería. Allí, se pudo observar al jugador quien rompió en llanto al despedirse del equipo en el que duró más de una década. “Primero quiero dar los agradecimientos porque si no me olvidaré. A los compañeros, al staff, a los doctores, fisios, gente del gimnasio, material, a los que no ayudan día a día sea más fácil. A la junta por todos estos años. En la vida cuando te haces grande y a veces querer es dejar marchar. De tanto amor y pasión entre el Barcelona y yo, creo que era el momento de dejarnos un espacio. Y estoy convencido de que un futuro volveré a estar aquí. Esto o es una despedida. Ya me fui con 17 años y porque creí que ese momento precisaba también un espacio. Deciros que mi abuelo me hizo socio cuando nací. Nací aquí y moriré aquí”, dijo en su emotivo discurso.

Curiosa reacción de Clara Chía con Piqué

Después de despedirse, el jugador se fue hacia las escaleras donde se encontraba su novia Clara Chía, para buscar refugio en ella. Sin embargo, la reacción de la joven de 23 años dejó sorprendido a más de uno.

En un video que se hizo viral en redes sociales, se observa cuando el futbolista abraza a su novia e intenta darle besos, pero ella se muestra un poco fría y quieta. Incluso, aparece negándole un beso al ex de Shakira.

En redes sociales, los internautas no dejaron pasar esa actitud y no dejaron de comentar. “Se nota que no quería que Piqué renunciara”, “la nueva novia quedó debiendo”, “es muy fría”, “más fría imposible, solo está pendiente de si la están grabando y ponerse bien el pelo”, “no le da importancia”.