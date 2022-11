Video: tierna reacción de una de las hijas de Adriana Lucía con canción de Shakira

En el mundo de la farándula, además de los artistas, sus hijos también se han ganado el protagonismo en sus redes sociales. Durante este 2022, los bebés han sido toda una sensación, Lucca, el hijo de Laura Tobón y Álvaro Rodríguez; Kai, de Greeicy y Mike Bahía; Mateo de Cristina Hurtado y Josse Narváez y también, Carlota y Simona, las gemelas de Adriana Lucía y Felipe Buitrago.

Hijas de Adriana Lucía enternecen las redes

Las niñas de la intérprete cordobesa han cautivado a millones de seguidores por sus hermosos ojos azules y sus tiernos gestos. Las publicaciones que ha realizado la cantante sobre el crecimiento de las niñas, no han pasado desapercibidas por los usuarios. “Qué belllezuras, por Dios”, “qué muñecas más hermosas”, “son unas muñecas”, “qué mujercitas más lindas”, “son perfectas”, se lee en los comentarios.

‘La tortura’ de Shakira, cautivó a hija de Adriana Lucía

En los últimos días, la intérprete de Llegaste tú realizó una emotiva publicación que terminó cautivando a sus seguidores. En el clip, se observa a una de las niñas disfrutando, muy emocionada, de La tortura, una de las canciones más exitosas de Shakira y Alejandro Sanz.

La bebita se encuentra en una mecedora, y mientras va escuchando el tema, comienza a moverse al ritmo de la música y entre risas y sonrisas, se va ‘robando’ el corazón de millones de fanáticos. El momento que más llamó la atención, ocurrió cuando la pequeña intentó hacer los movimientos de cadera que caracterizan a la expareja de Piqué. “No puedo con esta niña Shakirezca”, escribió Adriana Lucía en la descripción del post.

Pero esa no fue la única canción que la bebita disfrutó, pues también enterneció aplaudiendo y divirtiéndose con El baile del gorila. Por lo visto, lleva la música en su sangre. “Talento desde la cuna. Bendiciones”, “divina”, “tan bella”, “hermosa”, “tiene ritmo”, comentaron los internautas.

Adriana Lucía celebró 25 años de carrera

Con una gira de conciertos, la artista colombiana celebró que, desde que tenía 14 años, inició su carrera artística. Según dijo la cordobesa, este aniversario la sorprendió, pues el tiempo pasó muy rápido. “No me cabe en la mente que haya pasado tanto tiempo. No los había contado hasta que una periodista me hizo caer en cuenta. Y me dije: ‘¡Cómo puedo dejar pasar una fecha tan importante!’. Empecé tan niña. Acabo de cumplir 40 años. Mi primer álbum salió cuando tenía 14, a los 15 ya daba conciertos. Estoy agradecida. Cuando pienso en quien era, digo: ‘¡Qué chévere que pude cumplirle a esa niña que fui!’”, dijo en una entrevista con El Tiempo.