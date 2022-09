Video: hijo de Cristina Hurtado y Josse Narváez dijo su primera palabra ¿cuál fue?

Uno de los bebés más comentados de la farándula nacional es Mateo, el hijo menor de Cristina Hurtado y Josse Narváez, quien el pasado 9 de septiembre cumplió sus primeros 9 meses de vida.

Desde que la paisa estaba embarazada, el niño se convirtió en toda una sensación en redes sociales. Una vez nació, los internautas han estado al pendiente de los avances en su crecimiento, los cuales los presentadores han compartido ante sus millones de seguidores en Instagram. Uno de ellos, fue cuando le comenzaron a dar la comida complementaria. La reacción probado frutas y verduras se volvió viral y enterneció a miles de internautas.

¿Cuál fue la primera palabra del hijo de Cristina Hurtado y Josse Narváez?

Uno de los tantos momentos especiales que viven los padres con sus hijos, es cuando mencionan su primera palabra. De hecho, generalmente, siempre están a la expectativa por conocer si dicen primero “papá o mamá”.

Recientemente, el también actor Josse Narváez, compartió con sus casi 2 millones de seguidores, un video donde se muestra junto a su pequeño hijo, insistiéndole, amorosamente, que dijera “papá”. Después de intentarlo muchas veces, Mateo balbuceó esa palabra, dejando completamente enamorado al padrino de los leones, en Guerreros, y a Cristina Hurtado, quien grababa el video. “¡PAPÁ! Tiene que ser este el momento más emocionante y significativo que hemos vivido mi principito. Tu primera palabrita. Te amo mi regalo de Dios”, escribió en la descripción del clip que ya cuenta con más de 103 mil likes, y que despertó la ternura de sus internautas.

Los comentarios no se hicieron esperar. La modelo paisa, no pudo ocultar su emoción, pese a que el niño no dijo primero “mamá”. “Te lo ganaste mi vida. Eres el mejor papá de mundo”.

Otros usuarios comentaron: “estoy tan emocionada que he visto como 10 veces el video”, “el ver que disfrutaste esa palabra de tu hijo, me conmovió mucho, eres un hombre admirable”, “qué ternura ese padre con su hijo... Mateo bebé hermoso que Dios te cuide y te bendiga grandemente”, “qué ternura de bb, esa vocecita tan tierna y tan suave, qué felicidad”, “hermosos los dos”.

¿Cuántos hijos tienen Cristina Hurtado y Josse Narváez?

Los presentadores tienen tres hijos: Daniel, de 22 años, que nació fruto de la primera relación de la paisa; Juan José, de 16 años, y el pequeño, Mateo, de 9 meses, quien nació el 9 de diciembre del 2021. Daniel se convirtió en piloto comercial en el 2019. Sus estudios los cursó en Estados Unidos y Juan José es un destacado deportista de natación.