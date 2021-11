VIDEO: ¡Impresionantes!, las heridas y moretones de Karol G tras fuerte caída

Karol G volvió a ser el centro de atención de las redes sociales y medios de comunicación a nivel nacional e internacional, pues en medio de un show en Estados Unidos, sufrió un accidente al rodar por las escaleras de la tarima cuando pretendía descender mientras cantaba.

Te puede interesar: Fotos: ella es Katherine Giraldo, la hermana menor de Karol G

Varios espectadores captaron el momento en video, quedando preocupados por su estado de salud, pues la caída fue bastante fuerte. Minutos después, la intérprete de La Tusa se levantó, continuó con su show y luego dio unas emotivas palabras: “Se me partieron todas las uñas, yo creo que se me partió una rodilla. Me duele todo, me duele todo. Pero nada, ustedes creen que yo les voy a dejar llenando este Arena por primera vez en mi vida”, y en medio de lágrimas agregó: “Olvídense de lo que pasó, por favor, que yo quería que fuera perfecto”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Por medio de sus historias de Instagram, la cantante antioqueña les mostró a sus 44 millones de seguidores algunas de las heridas que sufrió. Es sus brazos y piernas tiene varios moretones, sus rodillas también se vieron afectadas, tiene unos raspones, y sus pies quedaron hinchados. “La nena de Medellín está intacta y lista para romper en PR”, dijo uno de los integrantes de su equipo de trabajo mientras grababa las heridas de ‘la bichota’.

Te puede interesar: VIDEO: esta es la razón por la que Karol G llora cada vez que canta ‘Ocean’

Luego de eso, Karol G viajó a Puerto Rico para brindar otro concierto de su gira Bichota Tour. Cuando su avión privado aterrizó, la artista subió una foto bajando las escaleras y bromeando sobre lo sucedido escribió: “De estas escaleras no me caí así que hoy rompemos Puerto Rico”.

Por otro lado, el rapero boricua Anuel AA, expareja de la cantante, la sorprendió en medio de uno de sus conciertos en Puerto Rico al aparecer en la tarima.Recordemos que desde hace varios meses se rumora que nuevamente están juntos, aunque ninguno lo ha confirmado.