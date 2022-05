VIDEO: Jhon Álex Castaño se tatuó una parte del cuerpo de Amparo Grisales

Jhon Álex Castaño, además de ser uno de los cantantes de música popular más reconocidos del país, también es uno de los artistas que ha expresado su pasión por los tatuajes. Muestra de ello son las fotografías y los videos que publica en su cuenta de Instagram, donde tiene 1,4 millones de seguidores. Allí se evidencia que en varias partes de su cuerpo tiene diferentes tipos de grabados.

Te puede interesar: Felipe Saruma reveló la razón por la que ocultó su relación con Andrea Valdiri

Recientemente, sorprendió a sus fanáticos al mostrar que uno de ellos tiene un valor muy especial. Se trata de un tatuaje que se realizó en su cuello con los labios de Amparo Grisales. En un video, que publicó en sus historias de Instagram, habló del significado. “¿Usted sabe realmente de dónde saqué esos labios? Esos labios los saqué de una revista de los labios de Amparito Grisales. Eso sí no lo puedo negar y me han dado palo”, aseguró el ‘rey del chupe’.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

El video fue reposteado por una página que sigue la vida de los famosos. Allí los internautas dejaron sus reacciones. Algunos no le creen su versión. “Qué va. Debe ser de alguna ex y claramente no lo va a decir por su actual relación”, comentaron algunos. Sin embargo, hay otros que de hecho, lo envidiaron por tener algo de la famosa actriz. “Y qué de malo tiene, ¿palo por qué?. Normal, antes, qué privilegio tener marcados los labios de una actriz tan reconocida en Colombia”.

¿Quién es la novia de Jhon Álex Castaño?

Desde hace un tiempo, el cantante de música popular sostiene una relación sentimental con Jenny Alexandra Suárez Soto, una odontóloga que no solo se robó el corazón del artista, sino también el de todos sus fanáticos. En su cuenta de Instagram han demostrado que están muy enamorados.

Te puede interesar: ¡Wow¡ ¿Anuel será papá de una niña y ‘Yailin no es la mamá?