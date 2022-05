¡Wow¡ ¿Anuel será papá de una niña y ‘Yailin no es la mamá?

Medios internacionales aseguran que Anuel AA sí está esperando a la cigüeña. El gordo y la flaca confirmó la noticia con una prueba de paternidad pre-natal que el artista puertorriqueño se había realizado.

El medio asegura que tendrá una niña pero no con su novia ‘Yailin, la más viral’. “Anuel tendrá la bebecita que tanto quería”, afirmaron en una investigación de Tanya Charry. De igual manera, el medio puso en su cuenta de Instagram un mensaje que. al parecer, habría publicado la futura mamá. “¡A espera de una princesa! Contando los días para por fin conocer mi más grande bendición. Dios sabía lo que hacía y no pudo haberte mandado en mejor tiempo. Mi alegría de todos los días es sentir tus pataditas e imaginarte en mis brazos. ¡Te amo y no veo la hora de conocerte!”.

¿Quién es la mujer que supuestamente está embarazada de Anuel AA?

Según el mencionado medio de comunicación, la mamá de la niña que estaría esperando Anuel, es Melissa Vellecilla, una venezolana que aseguró haber tenido un romance con el artista. De acuerdo con la información que conoció el medio, Anuel y Melissa comenzaron a salir pero las cosas entre los dos no resultaron como lo esperaban, y al poco tiempo, el boricua inició su relación con ‘Yailin, la más viral’.

En los últimos días se había rumorado que Yailin y Anuel estaban esperando una hija. Sin embargo, la misma influenciadora se encargó de desmentir la noticia y afirmó que sí están en el proceso para tener hijos pero que todavía no está embarazada.