Video: Lowe León celebró el primer año de su hijo con su esposa Liceth Córdoba

Después de la controvertida relación que tuvieron Lowe León y Andrea Valdiri durante el 2020, el cantante se dio una nueva oportunidad en el amor con Liceth Córdoba, quien ha estado acompañándolo en medio de la polémica por la paternidad de Adhara. Incluso, la joven ha tenido fuertes discusiones con algunos usuarios por defender a su esposo.

Lowe y Liceth se convirtieron en padres de Luis Eduardo León Córdoba, el 12 de diciembre del 2021. Desde entonces, comparten en sus redes sociales, imágenes del crecimiento del bebé. Adhara, la hija que el cantante tuvo con ‘La Valdiri’, es seis meses mayor que el niño.

Lowe León y Liceth Córdoba felicitaron a su hijo

Ayer, el pequeño cumplió su primer año de vida, y sus padres celebraron con él esta fecha tan especial. En sus redes sociales publicaron algunos videos mostrando la decoración de fiesta y las emotivas palabras que le dedicaron: “deseo siempre verte así de feliz hijito mío. Feliz cumpleaños, cada día que pasa me da mucha nostalgia, pero de alegría. Verte crecer, levantarme todos los días y ver cada cambio en tu vida son privilegios que ni todo el oro del mundo pueden pagar estos momentos. Nuevamente feliz vuelta al sol leoncito”, escribió el artista junto a un video donde aparece el niño caminando por uno de los pasillos de su casa.

Por su parte, Liceth también posteo un video donde aparecen en el cuarto del pequeño, decorado con bombas en forma de balón de fútbol. “Feliz cumpleaños vida de mi vida, no te supero ni lo haré, eres mi todo. Dios ha sido bueno, cada día encuentro motivos para agradecer. Tu mirada y tu sonrisa iluminan mis días. Te amo demasiado mi príncipe”, escribió.

En redes, los internautas aprovecharon para felicitar a Luis Eduardo, aunque no faltó quien lo comparó con Adhara, la hija de Andrea Valdiri. “Qué hermoso ese bebé”, “felicitaciones al pequeño”, “está grandote”, “qué lindo”, “feliz cumpleaños”.

Hace unas semanas, y después de un fuerte pleito legal, Lowe León se realizó la prueba de ADN con Adhara. Los resultados no han sido expuestos públicamente, pero según se dice en redes sociales, al parecer, el cantante sí podría ser el padre biológico de la niña.

Liceth Córdoba y su respuesta a sus críticos

Desde que Lowe y Liceth están juntos, en redes sociales no dejan de aparecer los comentarios criticando su relación. Pese a ser atacados constantemente, los dos han sido directos a la hora de responder.

Hace unos meses, algunos internautas quisieron ofender a la esposa de Lowe llamándola “predicadora”. Sin embargo, ella le salió al paso a las críticas y de manera sarcástica les contestó: “mucho gusto, me presento, Pastora para usted. ¿Cómo más es que me dicen? Te mando un besito así seas un perfil falso. Feliz noche querida, seguramente eres una mujer. Te pongo en contexto, desde hace muchos años siempre comparto los mensajes diarios de la Biblia desde antes de este locurero público. En fin, eso es motivo de burla para algunos. Lo más bacano es que entre más me critiquen más me motivan a seguir compartiendo la Palabra. Que viva la predicadora”.