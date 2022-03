VIDEO: Maluma se cambió de look a un estilo más moderno y arriesgado. ¿Te gusta?

Hace unos días, el cantante antioqueño Juan Luis Londoño, mejor conocido como Maluma, fue tendencia luego de mostrar, a través de un video en su cuenta de Instagram, una herida en su rostro que le ocasionó la mordedura de su perro.

Te puede interesar: VIDEO: así quedó el rostro de Maluma luego de ser mordido por su perro

También, su nombre ha sonado en las redes sociales y medios de comunicación debido a la película Marry Me, que protagonizó junto a Jennifer López y Owen Wilson, un sueño hecho realidad para el colombiano.

Así quedó Maluma luego de su radical cambio de look

En las últimas horas, Maluma volvió a sorprender al mostrar cómo luce con su nueva apariencia física. “Cambio de ‘look’. ¿Les gusta?”, escribió el artista en la descripción de la publicación, acompañada de un video donde se muestra cómo estaba anteriormente y cómo quedó ahora. “Baby como sea que estés, eres perfecto”, “estás guapísimo”, “todo te queda perfecto”, “tú me gustas como sea”, “hermoso, todo te queda bien”, “bello”, “te luce mucho”, fueron algunos de los halagos que le dejaron. Sin embargo, hubo otros internautas a los que no les gustó el cambio. “Mejor el moreno de antes”, “No me gusta mucho pero me encanta mi hombre de vida”, “no, no te queda bien ese color”, entre otros. El clip cuenta con más de 2 millones de reproducciones.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Te puede interesar: VIDEO: el regalo con el que Karol G sorprendió a Maluma

El cantante se ha destacado, además de su música, por sus constantes cambios de look. Ha tenido el pelo largo, oscuro, mono, corto. Ha estado además, con barba, sin barba, etc. No obstante, con todos ha logrado impactar a sus millones de seguidores que día a día están a la expectativa por conocer cada detalle de la vida personal y profesional del artista.