Video: “ Necesitaba este momento para desahogarme”, Christian Nodal

Christian Nodal siempre está dando de qué hablar, primero fue su relación con la cantante Belinda, con quien llegó a comprometerse, así como los tatuajes que grabó en su piel como símbolo de amor también dieron mucho de qué hablar entre los internautas. El intérprete de Dime cómo quieres, que se presentó en Montería, en el marco de la Feria Nacional de la Ganadería, estaba emocionado con el recibimiento que el público le hizo, tanto que llegó a las lágrimas cuando se dirigió a todos sus fans. “A mí los medios no me quieren, pero la realidad es otra. Me ha costado un chingo llegar a este público tan bello que tengo hoy y no es justo que por sacar dinero hablen m…. de mí, yo no soy un ser humano m… Yo sólo interpreto mi música”.

Nodal llegó a Montería en medio de su gira ´Forajido Tour´. Cantó, habló y lloró. Foto: Instagram

Nodal no se considera un buen ejemplo

El cantante, quien se estaría dando una nueva oportunidad en el amor con la rapera Cazzu, parecía tener ganas de hablar de muchos temas con su público, y decidió abrir su corazón, pues al parecer, no lo tiene nada satisfecho la atención que los medios ponen a cada uno de sus movimientos. “Yo no soy un buen ejemplo de ser humano, tengo 23 años. La diferencia es que lo mío, todo mundo toma video, toma foto y a ustedes no les toman foto cuando están actuando como ser humano. Falta empatía en este mundo y discúlpenme, necesitaba usar este momento para desahogarme”.

También habló de J Balvin

El cantante, que había declarado que la decisión de irse a vivir a Estados Unidos porque estaba aburrido de la falta de privacidad, tuvo hace pocas semanas un enfrentamiento en redes con J Balvin, motivada por el cambio de look del mexicano, que quedó muy parecido al paisa, y aprovechó para lanzarle una indirecta. “Yo estoy feo y todo lo que ustedes quieran, pero soy un ser humano. Todos somos bellos a nuestra manera y nunca dejen que nadie venga a decirles, que se burlen de ustedes, saben, eso no es correcto en ningún lugar del mundo”.

El ex de Belinda, durante su ´desahogo´ también se refirió a otras virtudes que tiene, con lo que haría alusión de nuevo al cantante de Medellín. " Vean, yo sí canto sin usar nada y respeto la gente que usa programas para verse más bonitos, para sonar más cabrón de lo que ya suenan y que sus ideales y su música resalten. Discúlpenme”. Hasta el momento, no se conoce ninguna reacción del intérprete de Botella tras botella, a pesar de haber quedado en buenos términos con el cantante de Sonora.

Cazzu lo acompañó en Colombia

Christian Nodal tuvo tiempo para la música, sus fans y por supuesto, para el amor. El polémico cantante estuvo en Montería con Cazzu, la rapera argentina que podría haberse convertido en su nuevo amor. La pareja fue captada mientras caminaba tomada de la mano y la artista llevaba un ramo de rosas rojas. Aunque Nodal no confirma su relación con su colega, los hechos hablan por sí solos, pues además, ella también lo acompañó durante sus presentaciones en Guatemala.