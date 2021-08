Video: ¡Otro hijo! Falcao anunció la llegada del nuevo integrante de su familia

Luego de vivir un difícil momento familiar, porque una de las hijas del jugador de la Selección Colombia fue hospitalizada en Estambul por comer muchos chocolates, llegó la felicidad. Falcao y su esposa Lorelei presentaron en sus redes sociales al nuevo miembro de la familia García Tarón, se trataría del otro hijo de Falcao García. “Le vamos a dar una sorpresa a Domi (hija mayor del futbolista) y a las nenas muy grande”, dijo el jugador antes de anunciar la noticia.

Con motivo del cumpleaños de la primogénita de la pareja, la familia vivió un momento muy especial. En un video publicado en su cuenta de Instagram, se observa que él y su esposa llaman a sus hijas para que abran una caja sorpresa.

“Qué emoción verte crecer de la manera que lo haces hija. Parece ayer el día que te tuve entre mis brazos por primera vez y, pensaba que faltaría mucho tiempo para que llegaras a esta edad. sin duda el tiempo vuela, y solo resta disfrutarte al máximo en cada momento junto a tus hermanos”, fue el mensaje con el que el futbolista acompañó el clip.

Cuando Dominique vio lo que había adentro no pudo contener las lágrimas de emoción. El regalo que recibió en su cumpleaños fue un perro que desde hace un tiempo venía deseando. En sus historias de Instagram, Lorelei escribió que ahora ya no tenía 4 hijos sino 5: Dominique, Desirée, Annette, Jedediah y el perrito que, por ahora no tiene nombre, de hecho, le pidieron ayuda a sus seguidores con algunas sugerencias. Mientras define su futuro futbolístico, Falcao García se encuentra feliz disfrutando con su familia, descansando y compartiendo momentos muy especiales.