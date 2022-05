VIDEO: Paola Jara terminó llorando en su boda con Jessi Uribe

Después de tanto soñarlo, por fin se hizo realidad. Jessi Uribe y Paola Jara contrajeron matrimonio este fin de semana en Llano Grande, en Medellín. Acompañados por las personas más especiales en sus vidas, los cantantes se dieron el ‘sí acepto’; ella con un impactante vestido blanco de novia, largo, con transparencias, y el santandereano, con un traje formal de color negro.

La celebración fue por todo lo alto. A la fiesta asistieron importantes celebridades de la música en Colombia como Jorge Celedón, Jean Carlos Centeno y Felipe Peláez. Los artistas amenizaron la boda, y formaron todo un parrandón junto con los demás invitados a la recepción.

Paola Jara lloró en su matrimonio con Jessi Uribe

En redes sociales fueron difundidos varios videos de diferentes momentos del matrimonio. De hecho, los mismos artistas se encargaron de publicar en sus cuentas de Instagram algunos detalles inéditos de ese día. En uno de ellos aparece la intérprete de Murió el amor llorando sobre el escenario, mientras Jorge Celedón interpretaba el tema Invierno pasado. Por su parte, Jessi Uribe también se mostró muy conmovido.

“Si ven no les miento, me los tomé todos y como cosa rara me dio por chillar jajaja y esta es de mis canciones favoritas de Jorgito”, escribió la cantante junto al video, que publicó en sus historias de Instagram, donde tiene 5,8 millones de seguidores.

Paola Jara lloro en su matrimonio con Invierno pasado al lado de Jorge Celedon pic.twitter.com/DsGJAq6hHt — Maleja Torres (@Kamitorrs) May 16, 2022

Después de dar el sí frente al altar, Jessi Uribe se dirigió a sus invitados y les dedicó unas palabras de agradecimiento por acompañarlos en ese día tan especial para sus vidas. “Estoy muy feliz, yo y mi esposa, que chimba se escucha... la verdad estoy muy feliz porque todos los que están aquí son personas especiales”.