VIDEO: Piqué fue abucheado por los fans que no perdonan su infidelidad con Shakira

La separación de Shakira y Piqué ha causado tanto alboroto que, aunque han pasado varias semanas desde que lo hicieron público, ha sido un tema del que no se ha dejado de hablar en redes sociales y medios de comunicación alrededor del todo el mundo. Cada día surgen nuevas versiones sobre lo que supuestamente sucedió con la que era considerada una de las parejas más sólidas del espectáculo.

Desde el primer momento, cuando se conoció que Shakira y Piqué se habían separado, millones de fanáticos se pusieron de lado de la cantante expresándole todo su apoyo pues, según dicen en España, el futbolista del F.C. Barcelona le fue infiel con una mujer mucho más joven.

Se dice que en la relación entre Shakira y Piqué habría una tercera en discordia. La vidente cubana predijo su nacionalidad. y su ocupación. Foto: Instagram

Piqué fue abucheado por los fans del Barcelona por su infidelidad con Shakira

Este fin de semana, se realizó un encuentro amistoso entre el Real Madrid y el Barcelona en el Allegiant Stadium de Las Vegas, en Estados Unidos. El equipo dirigido por Xavi Hernández obtuvo la victoria con un gol de Rapahel Días Belloli.

No obstante, Gerard Piqué fue abucheado tras su llegada por los propios hinchas de su equipo, quienes apenas lo vieron comenzaron a gritar el nombre de la cantante. ¡Shakira, Shakira, Shakira!, Coreaban insistentemente, al parecer, por solidaridad con la barranquillera.

Varios videos se hicieron virales en redes sociales. Allí se observa que, desde la gradería, los hinchas lo rechazaron cuando apareció en el campo de juego. Los comentarios no se hicieron esperar. “Lo más bonito de todo es que Shakira logró lo que nadie: unir a los fanáticos del Barcelona y Real Madrid para abuchear a Piqué”, “el público no perdona los cachos de Piqué a Shakira”, “todo el mundo abucheando a Piqué, no subestimen nunca el poder de Shakira”.

¿Piqué aprobó la mudanza de Shakira a Estados Unidos con sus hijos?

A raíz de la separación, se conoció que Shakira quería salir de España y mudarse a Miami con sus dos hijos Milan y Sasha. Sin embargo, Piqué no lo habría aceptado pues no quería estar lejos de los niños. Por esa razón, inició una batalla por la custodia. Shakira estaría haciendo todo lo posible por ser ella la que se quedara con ellos, pero el futbolista no lo permitiría.

Ahora, al parecer, se dice que Piqué, supuestamente, habría cambiado de parecer y habría aceptado que Shakira se mude a Estados Unidos con los niños. Los rumores surgieron porque, la cantante colombiana fue vista hace poco en San Diego con Milan y Sasha y, por su parte, el futbolista estaba en Miami en el encuentro amistoso con su equipo, el F.C. Barcelona.