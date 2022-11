Video: por error, Mike Bahía habría mostrado el rostro de su hijo Kai

En diciembre del 2021, Greeicy y Mike Bahía confirmaron que se convertirían en padres por primera vez. En abril de este año, le dieron la bienvenida a Kai. La pareja había decidido conocer el sexo del bebé hasta el momento de su nacimiento. El emocionado papá fue quien anunció la llegada de su primogénito, dando también un mensaje de admiración a la cantante.

Te puede interesar: VIDEO: hijo de Greeicy Rendón y sus tiernos pasos de baile: “igual a la mamá”

Sus fanáticos han estado a la expectativa por conocer al bebé; sin embargo, en las publicaciones que han hecho los intérpretes de Att: Amor, solo han dejado ver algunas partes de su cuerpo, menos la cara.

¿Mike Bahía mostró el rostro de Kai, sin querer?

En las últimas horas, el artista publicó un video en su cuenta de Instagram, donde tiene 5,3 millones de seguidores, contando, muy emocionado, que se encuentra junto con Greeicy, en su gira Amantes Tour Kai. El regreso a los escenarios de la pareja ha sido toda una sensación. “A mis parceros de Ecuador muchas gracias por ese show tan increíble, les recuerdo que vamos para Ecuador de nuevo este fin de semana (…) así que prepárense porque el show va a estar… Muchas gracias por el cariño de ayer, estábamos que nos tocábamos. Saludos del pimpollo que está comiendo. Chao”, dijo el artista.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Aunque todo parecía normal, sus fanáticos se dieron cuenta que, en el reflejo de las gafas que tenía puestas el artista, se veía a Kai en el fondo. En ese momento, Greeicy estaba alimentando al bebé.

¿Por qué Greeicy Rendón y Mike Bahía no muestran a Kai?

La pareja ha sido fuertemente criticada por algunos internautas, a quienes les ha molestado que los famosos no hayan publicado imágenes del niño en las redes sociales. El cantante tuvo que salir a explicar la razón por la cual, por ahora, no está dentro de sus planes que el rostro del bebé sea conocido por el público. “Nunca me imaginé que la gente se fuera a tomar tan en serio el hecho de que respetemos la decisión de él de ser una figura pública o no. Fluir creo que es la palabra que une todas las cosas que sentimos en nuestro hogar y pues al final que la gente vea públicamente su rostro es una decisión de sus padres y de él”.

Te sugerimos leer: ¿Camilo y Evaluna están esperando su segundo hijo? Esta sería la prueba

De igual manera, aclaró que eso sucederá cuando Kai lo decida. “Cuando sea más grande, decidirá si quiere salir en redes sociales, antes no. La responsabilidad que tenemos de ser papás y ser famosos es una gran carga y una responsabilidad; yo quiero tomar buenas decisiones para él”.