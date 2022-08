Video | “Por estas razones Tatán se está poniendo chuchito”: Majela Restrepo

El deportista Tatán Mejía y su esposa, la presentadora Maleja Restrepo, conforman una de las parejas más queridas por los colombianos, y por supuesto, de las redes sociales, donde acostumbran compartir detalles de su vida en familia.

Hace unos meses, el deportista, de origen manizaleño, asumió el reto de participar en la cuarta temporada de MasterChef Celebrity, el concurso de cocina más famoso a nivel nacional. Durante su participación, no solo logró sorprender a los jueces con sus preparaciones, sino que se posicionó como uno de los participantes a vencer. No obstante, pese haber llegado a la final, Tatán no logró obtener el triunfo, pues los platos del actor y director Ramiro Meneses fueron los que conquistaron el paladar de los jurados.

¿Cuánto lleva Tatán con Maleja?

El exparticipante de MasterChef Celebrity y la conductora de Duro contra el mundo llevan 11 años de matrimonio. Tatán y Maleja se conocieron en 2007, cuando participaron en La isla de los famosos, reality del canal RCN. Se casaron el 27 de febrero de 2011.

A través de sus redes sociales, Maleja compartió con sus seguidores algunos detalles que, según la vallecaucana, tiene el deportista y que lo están poniendo ‘viejo’.

“Primero, no le gusta meterse al mar, dizque porque queda ‘pegachento’. Dos, a donde va llegando, le gusta dormir, se pega unas tres siestas bien buenas al día. Tres, ahora le gusta comer mucho y termina con una indigestión horrible, se le inflama el estómago y todo”, reveló Maleja, al tiempo que reiteró que su esposo se está poniendo ‘cuchito’. ¿Tendrá razón?

¿Cuántos hijos tiene Tatán Mejía y Maleja?

Tatán Mejía y Maleja Restrepo tienen dos hijas, Guadalupe y Macarena. En varias oportunidades la pareja ha mencionado la posibilidad de tener el niño; sin embargo, hasta el momento no se han pronunciado si están listos para darle la bienvenida a otro bebé.