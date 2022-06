Video | Shakira y Nick Jonas sorprenden a sus seguidores bailando salsa

La colombiana se encuentra en las grabaciones de Dancing With my Self, programa en el ciento de personas demuestran sus habilidades para el baile en diversos géneros musicales; allí, la barranquillera hace parte del jurado en compañía de Nick Jonas y Liza Koshy.

En esta primera edición del programa norteamericano, el cual se emite por la cadena NBC cada martes, los concursantes deben imitar lo mejor posible una coreografía preestablecida. Allí, los jurados y los televidentes toman la difícil decisión de votar quién debe abandonar la competencia. Cabe resaltar que el ganador del reality show obtiene la suma de $25.000 dólares.

Hace unos días, Shakira compartió un video en su cuenta de Instagram, en el que se logra observar cómo la intérprete de Antología, luego de escuchar uno de sus temas, invitó a la pista de baile a su compañero, Nick Jonas. Los aplausos por parte del público fueron inminentes, pues ambos artistas lograron descrestar a todos los asistentes con su ritmo y forma de bailar ente canción muy latina.

“Me encanta, lo hacen muy bien, Te amo Shakira”, “Eres la más… gracia por dejar siempre el nombre de Colombia en lo más alto”, “No lo puedo creer… con cuarenta años y luce hermosa”, “Bailan increíble, qué lindo esta Nick” y “Sin duda la separación no le importo, luce increíble”, fueron algunos de los comentarios que ha recibido la publicación, la cual hasta el momento tiene más de trece millones de reproducciones.

¿Qué viene para Shakira después de su separación?

A pesar de los múltiples escándalos en torno a su ruptura con el futbolista y padres de sus dos hijos, Gerard Piqué, la barranquillera a través de sus redes sociales anunció que en este momento de su vida se encuentra dedicada única y exclusivamente a la recuperación de su padre, quien meses atrás tuvo algunos quebrantes de salud.