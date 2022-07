VIDEO: ¡Wow! Así luce Luisa Fernanda W con menos de seis meses de embarazo

Después de varios rumores en redes sociales, Luisa Fernanda W y Pipe Bueno confirmaron, hace unos meses, que están esperando su segundo hijo. Lo hicieron a través de un video donde también aparece Máximo, su primogénito.

La noticia no ha pasado desapercibida en el mundo de la farándula, y los seguidores de la pareja han estado a la expectativa por conocer cada detalle de la llegada del nuevo integrante de la familia, que también será un niño y a quien llamarán Domenic.

En su cuenta de Instagram, donde tiene 17,5 millones de seguidores, la generadora de contenido antioqueña confesó que en este embarazo ha tenido muchos más síntomas que el anterior. “Estos 5 meses de embarazo han sido de altos y bajos muy fuertes en cuanto a mis síntomas, pero aun así me he vivido este proceso maravillosamente, jamás imaginé ser doblemente madre, además que tener un bebé de 1 año y 8 meses y estar embarazada es toda una misión. Jamás pensé asumir este rol con tanto amor y tanta responsabilidad, yo era de las que decía que solo podía conmigo misma, pero hoy en día me di cuenta de que puedo con un hogar completo”.

Así luce Luisa Fernanda W con menos de seis meses de embarazo

A través de sus historias, Luisa Fernanda W mostró cómo ha crecido su barriguita y cuáles han sido los síntomas que ha experimentado recientemente. “No es por nada, pero Domenic está. Miren este barrigón. Estoy como cansada más de lo normal, como más alcanzada con la respiración”, indicó.

De igual manera, aprovechó para dar algunos consejos para sobrellevar las molestias del embarazo. “A mí me da mucha acidez. Realmente la solución es mermar a la porción de la comida. Comer más seguidito, pero más poquito me ha ayudado”.

Esto hará Luisa Fernanda W después de dar a luz

La pareja de Pipe Bueno, quien es una de las generadoras de contenido más activas, reveló cuáles son sus planes luego del parto de su segundo hijo. De acuerdo con la charla que tuvo con sus seguidores, espera prepararse para actuar en cine. “Cierto. Voy a tener a mi segundo bebé y me voy a poner a hacer casting, a prepararme y estudiar para actuar en alguna película o serie”.

