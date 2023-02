Video: Yeison Jiménez reveló las propuestas incómodas que recibe de sus fans

Yeison Jiménez es uno de los cantantes con más reconocimiento en el género popular de nuestro país. El artista nacido en Manzanares, Caldas completa más de diez años de carrera musical y, actualmente, sigue recogiendo los frutos de sus años de esfuerzo y dedicación; con ello, son cada vez más el número de fanáticos que siguen sus pasos y no se pierden sus presentaciones.

Te puede interesar: Cirugía del papá de Shakira fue suspendida. Esto se conoce de su estado de salud

Aunque el artista agradece diariamente el apoyo de sus fanáticos, no todo es color de rosa, pues en varias ocasiones son sus mismos seguidores quienes lo han puesto en situaciones incómodas y un poco inapropiadas que, por fortuna, no han pasado a mayores y ahora solo quedan en el baúl de anécdotas del intérprete de Aventurero y Mi venganza.

Un momento con Yeison Jimenez Santafe Foto: Felipe Mariño - Felipe Mariño

Yeison Jiménez dejó en evidencia ‘propuestas indecentes’ de sus fans

El cantante de música popular habló con el programa La Red sobre el apoyo que recibe de su público, pero también contó el otro lado que ha recibido de algunos de sus ‘fans’, que aunque no es tan común, lo ha puesto en situaciones incómodas a él, su equipo y su misma familia, a su esposa Sonia Restrepo y sus dos hijas.

Más sobre Yeison Jiménez: Yeison Jiménez: nombre, estatura, esposa y más del cantante de música popular A medida que aumenta su fama, son cada vez más los fanáticos de Yeison Jiménez y de la música popular que se interesan por la vida del artista. Leer más Yeison Jiménez: nombre, estatura, esposa y más del cantante de música popular Jessi Uribe y Yeison Jiménez dispuestos a ‘enfrentarse’. ¿Qué pasó entre ellos? Los cantantes de música popular Yeison Jiménez y Jessi Uribe, rompieron el silencio y hablaron sobre su amistad detrás de escenarios. Leer más Jessi Uribe y Yeison Jiménez dispuestos a ‘enfrentarse’. ¿Qué pasó entre ellos?

“La mayoría de veces, uno como artista lo toma como admiración, con un poco de burla. Le dicen a uno ‘papacito’, le toman a uno la cola, lo abrazan. Hasta ahí todo está bien”, confesó el artista, para luego dejar en evidencia dos situaciones en concreto donde no se sintió tan cómodo. Una vez, en redes sociales, una fanática le hizo propuestas sexuales. “Me preguntaba cuánto le cobraba para que estuviéramos juntos. Me decía que tenía dinero, que era una empresaria. Yo decía: ‘No soy un gigoló’. Pero fue bien curioso porque me decía que pusiera una cifra”.

Vea también: Este es el récord que batió Beyoncé en los Premios Grammy 2023

Pero otro hecho fue, para él, aún más grave porque se sintió vulnerado. Dos mujeres entraron, sin autorización, a su habitación de un hotel en Bucaramanga. “Tocaron la puerta y yo abrí. Había dos muchachas tomadas y se entraron al cuarto. Una se acostó en la cama y la otra se empezó a desvestir. Venían de la piscina y me decían que no se iban a salir hasta que yo no les hiciera el amor. Estaban bravas, decían que no se salían. Estaban tomadas. Eso es lo más grave que me ha pasado. Casi me violan”, recordó. Finalmente, consiguió ayuda de los trabajadores del hotel, y aunque no pasó a mayores, no olvida lo incómodo que se sintió.