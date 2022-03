¡Wow! Este es el significado del tatuaje de corazón de espinas de Karol G

Generalmente, es habitual ver a muchos de los famosos alrededor del mundo lucir diferentes tipos de tatuajes en sus cuerpos. Unos tienen más y otros menos, lo cierto es que en su mayoría, cada grabado tiene un significado en la vida de los artistas.

Karol G, además de haberse convertido en todo un ícono de la música urbana, también ha sido un símbolo de la moda gracias a su original estilo. En su cuerpo tiene varios tatuajes que, aunque no son los más grandes, sí tienen un profundo significado. Uno de ellos es el corazón espinado que tiene en su brazo izquierdo, y que se observa en la mayoría de sus fotos en Instagram. “La gente no sabe que este tatuaje es la apertura de mi álbum. Quiero decir, literalmente, muchas cosas parten de aquí. El tatuaje representa un momento de mi vida en el que me cuestioné mucho. Me fortalecí y me debilité mucho. Fue un momento muy importante para mí personalmente, no para mi carrera. Para Carolina”, dijo Karol G en entrevista con la revista Allure.

Muchos internautas habían asociado ese grabado con alguna decepción amorosa de la cantante, pues fue hasta el año pasado que la artista antioqueña lo mostró públicamente, mientras estaba en un proceso de transición en su vida privada, al terminar su relación con Anuel. “El año pasado...te lo digo de corazón...fue un año que no sé cómo lo hicimos, pero lo superamos”, afirmó.

Estos son los otros tatuajes de Karol G

En la cara interna de su brazo izquierdo tiene escrita la frase en inglés Girl Power (Poder femenino). En sus manos tienen tatuada la fecha de su nacimiento y el prefijo para llamar a su país natal (+57). Tiene también algunos tatuajes en homenaje a su familia. “Mi familia me hace humana, Dios me hace fuerte”. En sus piernas tiene grabadas unas rosas. Además tiene dibujados tres rostros: el de Rihanna, el de Selena Quintanilla y el de ella. Esos son solo algunos de los grabados que tiene en diferentes partes de su cuerpo.