Yailin fue abucheada en concierto de Anuel. Seguidores llamaban a Karol G

Los comentarios sobre la relación de Anuel y ‘Yailin, la más viral’, no paran. Desde que se conoció que están juntos, miles de internautas no han dejado de cuestionarlos. La mayoría de veces, los seguidores del puertorriqueño le han recordado su noviazgo con Karol G, pues guardaban la esperanza de volver a verlos juntos.

Karol G y Anuel AA Foto: Instagram Karol G

Hace unos días, el cantante fue tendencia luego que en medio de un concierto se equivocó y por hacer referencia a su esposa, mencionó a Karol G. “Todos esos bandoleros y todos esos delincuentes de esas bebeci…de esas chivirikas, las bebecitas no, las bebecitas ya no conviven, ya no corren aquí. Todas esas chivirikas”, dijo el artista.

Yailin vivió penoso incidente tras ser abucheada en concierto de Anuel

Luego de ese episodio, el ex de Karol G realizó un concierto en España, en el que lo acompañó la dominicana. En un momento, el artista le pidió que subiera al escenario, y mientras le pedía a sus fanáticos que la aplaudieran, ellos respondieron aclamando a ‘la bebecita’, como es conocida la cantante colombiana. “Una bulla para Yailin”, decía Anuel. No obstante, el público no quiso hacerlo y, por el contrario, gritaban con más fuerza el nombre de Karol G. Así quedó registrado en varios videos, que se hicieron virales en las diferentes plataformas digitales.

El rostro de desconcierto de Yailin, lo dijo todo, pues no es la primera vez que los fanáticos de Anuel le hacen ese tipo de desplantes. En ese momento, la reacción de Anuel fue abrazar a su esposa para que pasara ese mal rato.

Pese a que Anuel y Yailin ya se casaron, seguidores de ‘la bichota’ se niegan a aprobar esa relación, pues aseguran que él todavía quiere a Karol G y que su nueva relación es solo por apariencia. Sin embargo, el artista se ha encargado de desmentir esa suposición, afirmando que está completamente enamorado de la influencer. Por ahora, la colombiana no se ha dejado ver en otra relación sentimental después de su ruptura con el boricua.

Karol G también fue saboteada por fanáticos en un concierto

Hace unas semanas, en medio de una fila para un concierto en México, una tiktoker decidió poner una canción de ‘Yailin, la más viral’. Al parecer, fue un experimento que la fanática de la esposa de Anuel quiso hacer para grabar las reacciones de los seguidores de Karol G. Sin embargo, terminó siendo abucheada por ellos.