Yailin sacó a una fan de su concierto por llevar una peluca como la de Karol G

Una vez más, ‘Yailin, la más viral’, novia de Anuel, volvió a ser tendencia y nuevamente tiene que ver con Karol G. Todo parece indicar que la dominicana no soporta a ‘la bichota’.

Mucho se ha hablado de la polémica relación de Anuel AA con la influencer y cantante ‘Yailin, la más viral’. Desde que iniciaron su relación, los internautas no han dejado de hablar de ellos. Algunos han afirmado que el boricua todavía no ha podido olvidar a Karol G.

No obstante, la pareja que es una de las más comentadas en este momento en el mundo del espectáculo, se ha dejado ver muy enamorada en sus redes sociales. Allí suelen publicar fotos y videos demostrando que están hechos el uno para el otro.

En varias oportunidades, Anuel y Yailin han hablado de un futuro juntos. Dentro de sus planes está convertirse en padres de una niña. Aunque en los últimos días fue tendencia que, supuestamente, Anuel será papá, pero no con la dominicana sino con una colombiana que dice, estar embarazada de él.

Ahora, se hizo viral un video en el que una fanática de Yailin aseguró que en un concierto de la artista que ofreció en Marbella Lounge, no podían entrar las personas que tuvieran pelucas de colores. De hecho, la mujer asegura que ella no pudo entrar al evento porque tenía una peluca como la de Karol G.

“A mí me acaban de sacar de Marbella Lounge por mi peluca. Yo fui como fan a ver a Yailin y me dijeron que yo no podía estar ahí, que yo tenía que salir, porque la señorita Yailin dijo que ella no iba a cantar si había alguna mujer con peluca de este color, o sea azul”, aseguró la fanática.

De igual manera, expresó su inconformidad por lo ocurrido. “Yo pagando con mi dinero, voy a verla como fan y me sacaron por mi peluca. Es increíble”, agregó la mujer de la cual se desconoce su identidad. Inmediatamente, los internautas comenzaron a opinar al respecto y muchos aseguraron que Yailin siente celos de Karol G. “Se siente opacada por ‘La Bichota’, inseguridad es lo que llaman”, “Todo le recuerda a Karol G”, “Está sintiendo el quemón”, “Ni que fuera Karol G, su tormento el color de pelo de ella”.