‘Yo me llamo’: así fue el beso entre Amparo Grisales y el imitador de Maluma

Todas las noches por el canal Caracol, los televidentes pueden disfrutar del talento de los concursantes que imitan a sus artistas favoritos. El programa ya se encuentra en su recta final, y los participantes que quedan han sido los favoritos no solo de los jurados, sino del público y los televidentes.

Te puede interesar: VIDEO: Amparo Grisales rompió en llanto al despedir a ‘Yo me llamo Elvis Presley’

Anoche se realizó una gala de premiación entre los imitadores de Nacho, Maluma, Leonardo Favio y JLo. Los cuatro artistas entregaron todo de sí en el escenario para recibir 35 millones de pesos. El ganador de la noche fue el intérprete de Fuiste mía un verano.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Amparo Grisales se dio un beso con Yo me llamo Maluma

La presentación del imitador de Yo me llamo fue toda una sensación. Al ritmo del famoso tema Carnaval, el doble del reguetonero paisa puso a bailar y a gozar a todo el público.

No obstante, el único ganador de la noche no fue solamente Leonardo Favio. El imitador del ‘Papi Juancho’ también recibió un inesperado premio. Resulta que luego de ser elogiado por el grupo de jurados conformados por Amparo Grisales, Yeison Jiménez y César Escola, al concursante se le cumplió el sueño de conseguir un beso de la diva de Colombia. “Voy a tratar de no llorar, pero es muy difícil. Esta canción era la favorita de mi mamá. Yo iba allá con algún problema, o cuando está uno bajoneado, que yo iba donde mi mamá todo el tiempo, era mi mejor amiga. Entonces, cuando me veía así, que uno lloraba, me decía: ‘No llores, mijita, que te vas a poner fea’”, dijo Amparo Grisales.

Luego de eso, el doble de Maluma le regaló a la jurado sus gafas, en señal de agradecimiento por todo su apoyo. “Te las regalo. Para que tengas un recuerdo mío, mi amor”. Enseguida, la también actriz subió la temperatura afirmando que le daría un beso y, en efecto, ese romántico momento se dio, causando sensación entre el público y las redes sociales. En imágenes quedó registrado cuando el artista se acerca a ella, ambos cierran sus ojos y se dan un beso en la boca. Por supuesto, los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar.