Accidente de Kbeto Zuleta: las primeras palabras de Poncho y el relato de un sobreviviente

Después de interrumpir su gira por Estados Unidos, Poncho Zuleta llegó este 28 de octubre a la clínica de Barranquilla donde permanece hospitalizado su hijo, el cantante vallenato Carlos Alberto ‘Kbeto’ Zuleta, tras el grave accidente de tránsito que sufrió junto a su agrupación musical. La visita se produjo en medio de la expectativa por la evolución médica del músico, quien resultó gravemente herido.

Por otra parte, Jorge Luis Quintero Calderón, conocido como ‘Yorky‘, bajista de la agrupación y uno de los sobrevivientes del siniestro, también se refirió a lo ocurrido. Su testimonio dejó al descubierto nuevos detalles de los momentos que vivieron los pasajeros del bus durante el siniestro y las labores de rescate.

El hecho ocurrió en la madrugada del lunes 26 de octubre, cuando el vehículo en el que viajaban los músicos cayó al río Ariguaní, en el departamento del Cesar, mientras regresaban de una presentación en Sincelejo, Sucre. El accidente dejó dos víctimas fatales y varios heridos, entre ellos ‘Kbeto’ Zuleta, quien fue trasladado a Barranquilla para recibir atención médica especializada.

¿Qué dijo Poncho Zuleta sobre el estado de salud de su hijo?

Acompañado de algunos familiares y de su equipo más cercano, el cantautor de 77 años llego a la Clínica Iberoamérica, en la capital del Atlántico. Allí, en charla con los medios de comunicación que estaban presentes, se refirió brevemente al estado de salud de su hijo y pidió a los colombianos que se unan en oración por la recuperación del músico.

“Confiando en Dios y pidiendo a todos los colombianos que oren por mi hijo para que mi hijo salga adelante en este proceso ¡Oren mucho por él!”, expresó Poncho Zuleta.

Al ser consultado sobre lo que le habían informado los médicos acerca de la evolución de ‘Kbeto’ Zuleta, el intérprete de ‘Mi hermano y yo’ respondió con dos palabras: “Esperanza, esperanza”.

El relato de Yorky, bajista de la agrupación de ‘Kbeto’ Zuleta

Jorge Luis Quintero Calderón (Yorky) fue uno de los músicos que sobrevivió al accidente del bus en el que viajaba la agrupación del hijo de Poncho Zuleta. En entrevista con ‘Noticias Caracol’, el bajista relató cómo vivió el siniestro y los momentos de angustia que siguieron al impacto. Según contó, la mayoría de los integrantes dormía cuando ocurrió el accidente, por lo que todo sucedió en cuestión de segundos.

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“Tipo cuatro de la mañana, más o menos, la mayoría veníamos dormidos. Lo único que yo sentí fue el golpe del carro, el impacto. Y solamente eso fue en cuestión de segundos”, recordó.

Yorky también explicó que, tras el choque, terminó en el río Ariguaní y tuvo dificultades para salir debido a que se movilizaba con muletas por una cirugía reciente en una de sus piernas. Un compañero lo ayudó a llegar hasta la orilla, mientras otros integrantes que lograron salir del agua comenzaron a auxiliar a quienes permanecían atrapados o necesitaban ayuda para ponerse a salvo.

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“Algunos salían caminando, otros venían también arrastrándose. Otros compañeros que quedaron bien ayudaron a sacar a otros que quedaron debajo del agua”, relató sobre las labores de rescate que emprendieron los propios músicos.

Uno de los momentos más delicados fue la atención que recibió ‘Kbeto’ Zuleta, quien sufrió lesiones graves, incluida la amputación de una pierna. De acuerdo con el testimonio del bajista, uno de los integrantes de la agrupación le practicó un torniquete para controlar la hemorragia antes de que fuera trasladado a un centro asistencial. Yorky aclaró que no presenció directamente ese momento, sino que conoció lo ocurrido posteriormente.

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“Un compañero fue quien le hizo el torniquete en la pierna, que gracias a eso ‘Kbeto’ pudo llegar con vida al centro de salud, porque si no se hubiera desangrado”, afirmó.

El bajista también se refirió a la muerte de dos de sus compañeros, el guitarrista Harold Santana y el corista Giovanni Lobo Albear, quienes quedaron atrapados dentro del vehículo. Sobre las causas del accidente, señaló que los sobrevivientes no tenían claridad acerca de lo sucedido y que, hasta entonces, circulaban distintas versiones que no habían podido confirmar.

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