Actor de ‘La reina del flow’ espera su segundo hijo. Así anunció la noticia

La familia del actor colombiano Kevyn Bury y la actriz mexicana Michelle Olvera volverá a crecer. La pareja, que desde hace unos meses comparte parte de su vida familiar con sus seguidores, sorprendió con una publicación en redes sociales que deja en evidencia que se encuentran nuevamente en la dulce espera.

La noticia generó una ola de mensajes de felicitación por parte de colegas, amigos, seguidores de ambos y televidentes de La reina del flow.

Lo que se sabe sobre el bebé que esperan Michelle Olvera y Kevin Bury

El anuncio lo hicieron este 21 de abril a través de sus cuentas de Instagram, donde publicaron un carrusel de fotografías familiares. En la serie de imágenes aparece su primogénito sosteniendo una ecografía, acompañado por la frase: “Íker: ‘Seré hermano mayor +1’”.

Aunque la pareja no ofreció declaraciones adicionales, las imágenes compartidas hablan por sí solas. En ellas se ve a la pareja junto a su primer hijo, Íker, nacido en diciembre de 2023, y quien —según lo sugiere la descripción de la publicación— pronto tendrá un hermano o hermana. Además, dejan en evidencia que Michelle Olvera ya tiene varios meses de gestación, aunque se desconoce el tiempo exacto ni si el bebé será niño o niña.

Horas más tarde, Michelle Olvera compartió una nueva publicación en la que aparece luciendo su embarazo. La acompañó con un mensaje breve pero significativo: “Ya extrañaba mi pancita”. Con este posteo, la actriz confirmó que el embarazo ya se encuentra en una etapa visible, aunque no precisó más detalles.

Así fue como Kevin Bury inició en la televisión

A partir del momento en que abandonó su sueño de ser futbolista, sus padres demostraron una alta preocupación porque ninguna carrera universitaria le llamaba la atención y ya estaba a puertas de terminar con sus estudios escolares.

“Recuerdo que un sábado llegó mi mamá a la casa y me dijo: ‘Hijo, hoy pasé por el estadio —justo por ahí, como que todo tiene su vínculo con el fútbol— y vi algo sobre casting para actores y modelos, y yo siento que usted sirve para eso’. Yo, que nunca había tenido contacto con la televisión, pensaba que todo en la industria era por palanca. Aun así, fuimos, me presenté y resulta que me gané una experiencia para conocer el medio”, explicó Kevin Bury en una entrevista con Vea.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

“La agencia me llevó a Bogotá y apenas conocí el detrás de cámaras de una grabación me enamoré de esto. Yo tengo esa imagen muy clara: fue la grabación de una escena de Jorge Enrique Abello en ‘Los tacones de Eva’. Ahí me cambió el chip y entendí que no podía volver a dejar un proyecto tirado, así que la daría todo por ser actor”, agregó el caleño, quien recibió fuertes críticas por parte de algunos de sus profesores debido a esta decisión.

Por fortuna para Kevin Bury, los cuestionamientos en su contra fueron erróneos y su camino en la televisión ha sido fructífero, pues ha hecho parte de populares producciones, como Francisco el matemático, La reina del flow, Noobees, Comando Élite, Ritmo Salvaje, El club de los graves, Paraíso Blanco y Romina Poderosa.