Martha Liliana Ruiz detalla cómo salvó a su hijo de las drogas “Fue muy doloroso”

Se podría pensar que la tormenta más grande que ha tenido la actriz santandereano Martha Liliana Ruiz en su vida, ha sido el cáncer de lengua que padeció hace algunos años y que ella atribuyó a un silencio sobre sus emociones, que no debió ser.

Sin embargo, en reciente entrevista con la periodista Cristina Estupiñán, del pódcast “Sinceramente Cris”, la también empresaria teatral reveló que en realidad, lo que más la ha afectado, pero también impulsado, son las situaciones vividas con sus hijos.

“A veces las cosas con los hijos, se salen de control”, Martha Liliana Ruiz

“Yo creo que a nivel personal, indiscutiblemente, el haber tenido cáncer, el haber tenido que enfrentarme con la posibilidad de morir cambió mi vida, pero donde realmente tuve que demostrar de qué estaba hecha fue con las cosas que le pasan a los hijos. A veces las cosas con los hijos se salen de control y uno tiene que, como dicen en mi tierra, de tripas, corazón, para poder seguir adelante, porque sí he estado angustiada en mi vida por mis hijos, he llorado mis ojos y lo que me falta (...) El ver que todo lo que uno ha hecho por ellos, en determinado momento, que la formación se sale de control y llegan personas a la vida que los influencian mal. Lo que pasa es que, a mí, en el momento en que tengo que tomar acciones, no me ha templado la mano y los he tenido que rescatar de donde estén para ser de ellos personas de bien”, contó la actriz que recientemente vimos en “Enfermeras”que luego explicó esos desafíos como madre.

“Rescatar a mis hijos porque a veces los hijos se le van por caminos que no son, o sea, en una sociedad como la actual, que tiene que vivir el trago, la droga, juegan unos papeles terribles, la mala influencia de las amistades llega a hacer creer a un muchacho que está en lo correcto cuando no es así, y a uno, como mamá, le toca decir, ‘Hasta aquí llegué y vamos a salvarte y sacamos esto adelante (...)”, dijo la santandereana que luego recordó aquel tiempo.

“Sí, en algún momento mi hijo tuvo problemas y fue muy doloroso, pero lo importante fue que, en el momento en que él dijo, ‘Necesito ayuda’, la recibió de los mejores que hay en Colombia y en el mundo”.

Hoy la prueba está superada y su hijo es un hombre de familia exitoso y trabajador: “Después de muchos años digo gracias y ellos me agradecen que haya actuado con mano fuerte cuando tenía que tener la mano fuerte (...) Lo más emocionante de todo es decir: ‘Lo logré, tengo hijos sanos con unas familias maravillosas, pero tuvieron que vivir también un camino difícil (...) Hoy en día mi hijo es un hombre exitoso con una familia exitosa y un ejemplo para sus hijos y para todos nosotros”.

Martha Liliana Ruiz sintió culpa

Como suele ocurrir en muchos casos, aquella experiencia la llevó a juzgarse a sí misma y plantearse preguntas, incluso a la culpa. “Muy doloroso, muy doloroso porque yo siempre me sentí la mamá consentidora, la que estaba pendiente. Yo siempre espero a mis hijos cuando llegan a la casa (...) En ese momento yo estaba atenta, ¿a qué horas van a llegar? Que no se me demoren, que lleguen bien, y la cosa se pasó por encima mío y nunca me di cuenta. Solo cuando él me dijo, ‘Necesito ayuda’, fue cuando yo dije, ‘¿Qué me pasó? ¿Qué pasó?’ Y obviamente todas las culpas se las echa uno, pero no es de echarse culpas. Es de decir, ‘Dios mío, ¿en qué mundo estamos? Que las cosas pueden cambiar y no verlo’”.

Martha Liliana actualmente reside en Estados Unidos, donde trabaja al lado de Andrés Felipe Martínez uno de sus grandes amigos. Allí montan y presentan obras. Su intención es seguir proyectándose desde La desde La Florida, estado donde está radicada.

Por su parte, sus dos hijos mayores llevan una vida plena. Juan Guillermo, de 37 años, es empresario y dirige una compañía de bienes raíces en Estados Unidos, mientras que Mariana, de 35, encabeza una empresa de seguridad en Colombia. Martha Liliana es abuela de cinco nietos: Juan Manuel, Julieta, Renata, Alejandro y Helena.

