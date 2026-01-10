Logo Revista Vea


Actor Timothy Busfield en libertad tras las acusaciones de abuso infantil. El caso continúa

Timothy Busfield, conocido actor de series de televisión en Estados Unidos y casado con Melissa Gilbert, fue dejado en libertad bajo fianza, tras ser acusado de abuso infantil, según señala People.

Por Redacción Vea y Agencia EFE
21 de enero de 2026
El estadounidense, quien ejercía como director de ‘La chica de la limpieza’, también fue acusado de agresión sexual en 1994 y 2012.
El actor Timothy Busfield, de 68 años, fue liberado del centro de detención de Nuevo México donde se encontraba detenido desde hace una semana. Está acusado de tres cargos: dos de contacto sexual delictivo con un menor y uno de abuso infantil.

Busfield, que mantiene que se trata de una venganza y que los padres de los menores tienen un amplio historial de fraude, es conocido por sus papeles en la serie ‘Thirtysomething’ o en ‘The West Wing’.

Los hechos ocurrieron supuestamente durante la grabación de la serie ‘The Cleaning Lady’, donde el actor era director en ese momento, y que se rodó entre 2022 y 2025. Las víctimas serían dos gemelos de 11 años que participaron en el rodaje.

El actor casado con Melissa Gilbert, la protagonista de ‘Little House on the Prairie’, en español ‘La familia Ingalls’, ha visto como en los últimos días dos de sus proyectos se cancelaban por las acusaciones. Ayer, Amazon MGM Studios anunció el borrado digital de sus apariciones en la película ‘You Deserve Each Other’ y la NBC canceló el 12 de enero un episodio de ‘Law & Order: SVU’ en el que aparecía como estrella invitada.

El apoyo incondicional de la actriz Melissa Gilbert a su esposo

El abogado del actor, Larry Stein, ha señalado a People que su esposa Gilbert está “muy, muy emocionada” de reunirse con él, y que la pareja está esperanzada con su liberación.

Este martes, Busfield compareció en una audiencia en la que un juez dictaminó que sería liberado bajo su propia responsabilidad, con estrictas condiciones mientras avanza el proceso legal y a la espera de que se celebre el juicio por los hechos. El abogado del actor declaró a la revista que el actor se siente “de maravilla” tras el fallo.

Gilbert estuvo presente en la audiencia junto a su madre, la también actriz Barbara Cowan, y otros miembros de la familia. Una vez que el juez anunció la liberación de Busfield, se pudo ver a Gilbert en la sala llorando y diciendo: “Gracias, Dios”, señala el medio estadounidense.

La actriz de ‘Little House on the Prairie’ que contrajo matrimonio con Bushfiel en 2013, ha apoyado a su marido desde que se conocieron las acusaciones.

