El actor Timothy Busfield fue acusado de presunto abuso sexual infantil durante un rodaje

El actor y director estadounidense Timothy Busfield, ganador de un premio Emmy y conocido por su trabajo en series como The West Wing y Thirtysomething, se enfrenta a serias acusaciones penales después de que se emitiera una orden de arresto por presunto abuso sexual infantil relacionado con el rodaje de la serie La chica de la limpieza.

¿Qué pasó con Timothy Busfield?

Las autoridades de Albuquerque, Nuevo México, emitieron una orden de arresto contra Busfield, de 68 años, por dos cargos de contacto sexual criminal con un menor y otro adicional por maltrato infantil. Estas acusaciones surgen a raíz de la denuncia presentada por dos hermanos gemelos que trabajaron como actores infantiles en la producción que él dirigió para la cadena Fox. La orden judicial emitida por el fiscal de Alburquerque, menciona que, al parecer, el también director y productor “aprovechó el ajetreo de los sets de rodaje para hacerle cosquillas y tocar a SL, (como fue identificado uno de los niños) disfrazándolo de juego”.

El testimonio también recopila que Timothy “invitaba a la familia a reuniones fuera del set y su esposa compraba regalos de Navidad para fomentar la cercanía, haciendo que SL se sintiera especial y dependiente: la clásica manipulación para erosionar los límites, aislar a la víctima y silenciar las sospechas, convirtiendo el abuso en algo normal".

Según documentos judiciales y la investigación policial que comenzó en noviembre de 2024, la conducta denunciada ocurrió durante el rodaje de La chica de la limpieza, una serie en la que Busfield no solo era el director, sino en la que también tenía roles creativos. Uno de los menores declaró que fue tocado de manera inapropiada en varias ocasiones entre los 7 y 8 años, describiendo situaciones que supuestamente sucedieron tanto en el set como fuera de él.

Los documentos judiciales también indican que uno de los niños fue diagnosticado con trastorno de estrés postraumático y ansiedad, aparentemente como resultado del abuso. Un trabajador social registró que el menor sufría de pesadillas y tenía miedo relacionado con la presencia de Busfield.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Por ahora, el actor no ha sido detenido. El caso es materia de investigación y su defensa no ha emitido ninguna declaración. En 1994, una persona lo acusó de agresión sexual mientras trabajaba en un proyecto cinematográfico. Aunque el caso no llegó a una imputación formal, se resolvió fuera de los tribunales. Luego, en 2012, apareció otra acusación relacionada con una supuesta agresión, pero esta tampoco avanzó en el ámbito judicial.