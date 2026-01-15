El actor y director Timothy Busfield se entregó tras ser acusado de agresión sexual infantil

Todo inició presuntamente en el set de la serie ‘The Cleaning Lady’, de FOX, que fue emitido desde enero de 2022 hasta junio de 2025. Allí Timothy Busfield, quien era actor y director, se habría acercado demasiado a dos menores de edad que hacían parte del elenco.

Los demandantes son los padres de ambos menores. De acuerdo con una declaración de la mamá, el pasado 2 de septiembre, el actor y ganador del Emmy habría tocado de manera inapropiada a sus hijos.

¿Venganza o verdad?

En su defensa, el actor ha mencionado que esto surgió tiempo después de que los menores fueran remplazados del programa. El señalado dijo a la policía que los padres estaban molestos por esa situación. Adicionó a su declaración que una actriz le había dicho que presuntamente la madre de los menores quería vengarse por lo ocurrido.

Una vez se conocieron los presuntos malos comportamientos de Timothy, Warner Bros inició una investigación interna, sin embargo esta no pudo corroborar las denuncias.

Lo que no favorece nada a Timothy, es el incómodo pasado del actor con acusaciones desafortunadas. En donde en 1994, recibió una denuncia parecida. En aquella ocasión fue acusado de agresión sexual a una adolescente de 17 años. Por lo que , fue condenado a pagar 150.000 dólares en 1996.

Volviendo a la actualidad, la estrella de Hollywood ha declarado, que desde que supo de su orden de aprehensión, consiguió un abogado y condujo 3200 kilómetros para entregarse en el Centro de Detención Metropolitano de Albuquerque. De acuerdo con sus palabras, el veterano dijo, “son puras mentiras, y no les dice nada a esos niños, y voy a luchar contra ello”.

La investigación policial oficial, inició el pasado primero de noviembre, cuando los menores fueron conducidos al hospital universitario de Nuevo México y un doctor alertó sobre un presunto caso de abuso sexual. Sumado a eso los niños cuentan con terapeutas, en donde uno de ellos fue diagnosticado con trastorno de estrés postraumático moderado y ansiedad, luego de presentar las denuncias.

