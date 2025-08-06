Famosa actriz envió preocupante mensaje de Navidad: “Quizá esta sea la última”

La presentadora Yolanda Andrade reapareció en redes sociales durante las celebraciones de Navidad con un mensaje que generó preocupación entre sus seguidores.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, la mexicana envió buenos deseos por las fiestas decembrinas, pero cerró su mensaje con una frase que volvió a poner el foco sobre su delicado estado de salud.

El mensaje de Navidad de Yolanda Andrade

En la grabación, la también actriz explicó que no suele celebrar la Navidad, aunque este año hizo una excepción debido a la visita de su familia, que viajó desde distintos lugares para acompañarla.

“Ustedes saben que yo soy una persona que no festeja mucho la Navidad, pero en esta ocasión es especial porque vino mi familia a verme desde muy lejos”, expresó al inicio del video.

Yolanda Andrade agradeció a su hermana Marilé y a su cuñado por organizar la cena de Nochebuena y aprovechó el espacio para enviar un mensaje directo a sus seguidores y a su ciudad natal. “Con mucho amor yo les deseo que se la pasen muy bien y a mi querido Culiacán, mis bendiciones siempre. Los quiero mucho”, agregó.

Sin embargo, fue el cierre del mensaje el que encendió las alarmas: “Quizás esta sea mi última Navidad. Así es que no se les olvide nunca jamás que los amo”.

Estas palabras provocaron una ola de reacciones entre los seguidores de Yolanda Andrade. Mientras algunos expresaron temor y preocupación por su estado de salud, otros le enviaron mensajes de apoyo, cariño y buenos deseos.

Horas después, la conocida presentadora compartió otro video relacionado con la celebración navideña, en el que mostró parte del encuentro familiar y un momento junto a su madre, la señora Rafaela.

¿Qué enfermedad padece Yolanda Andrade?

Desde hace tiempo, la mexicana ha hablado públicamente sobre los problemas de salud que enfrenta. Aunque no ha revelado con exactitud el diagnóstico, sí ha confirmado que se trata de una enfermedad degenerativa que ha afectado tanto su condición física como emocional.

En declaraciones previas, Yolanda Andrade describió el impacto que el padecimiento ha tenido en su vida cotidiana. “Es una depresión absoluta, no puedes hacer mucho. No te reconoces”, confesó en uno de sus testimonios más recientes. Mientras que, en otro momento, explicó cómo los cambios en su voz y movilidad la han afectado emocionalmente: “Cuando me oigo digo: ‘no soy yo’. Veo videos de antes y me da mucho sentimiento”.

