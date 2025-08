Famosa actriz revela que tiene incurable enfermedad: “no voy a poder caminar”

Yolanda Andrade fue un rostro muy familiar en el mundo de las telenovelas mexicanas, que se vieron en todo el continente en la década del 90. La actriz trabajó junto a galanes como Carlos Ponce, Cristian Castro, Pedro Fernández y Raúl Araiza, entre otros, en producciones como Sentimientos Ajenos, Las secretas intenciones, Buscando el paraíso y Retrato de familia.

Adicionalmente, tuvo una carrera en la presentación de programas como Netas divinas, Mojoe y Gran hermano (versión México). La actriz estuvo en el foco de las noticias tras asegurar que había sostenido una relación romántica con Verónica Castro que incluso había llevado a un matrimonio simbólico ocurrido en Europa. Castro negó tal situación pero Andrade siempre permaneció firme en su declaración y aseguró tener fotos. Hay que señalar que Yolanda y el hijo de Verónica, Cristian, fueron novios cuando compartieron set.

Yolanda Andrade lleva varios años con quebrantos de salud

Después de estas declaraciones, Yolanda ha estado intermitente en la pantalla y mucho se ha especulado sobre su salud, incluso se llegó a decir que padecía de esclerosis múltiple. Ahora la actriz y conductora ha puesto punto final a los rumores y se ha sincerado sobre sus padecimientos.

“Tengo dos diagnósticos y los dos no tienen cura. Médicamente, eso quiere decir que me puedo morir antes que ustedes”, declaró a varios medios de comunicación en México que la abordaron.

Andrade mencionó que pese a que ha contando con el apoyo médico y de la famila, su salud se irá deteriorando. “Los doctores me han ayudado mucho, pero poco a poco no voy a poder caminar, no voy a poder hablar”, dijo la actriz que anteriormente había sido diagnosticada con un aneurisma cerebral, en junio del 2023.

Recientemente estuvo en Tulum, disfrutando de unos días de descanso que le vinieron bastante bien. “Me sentía mejor allá, es más fácil caminar en la arena que en el asfalto. Pero voy mejorando muy bien”, dijo.

“Hay gente que me abraza, que reza por mí, y yo ni sabía que me conocía. Amigos que no veía desde hace años aparecieron justo cuando más los necesitaba”, dijo agradeciendo el apoyo de su público. También tuvo palabras de gratitud con Televisa, cadena de su programa Montse y Joe. “No tengo palabras para agradecerles”, dijo.

Andrade le envió un mensaje a Verónica Castro, quien hasta ahora sigue negando el vinculo que habrían tenido hace unos 20 años. “Yo siempre le doy a ella bendiciones”, mencionó.

